El PP insisteix a ensopegar amb la mateixa pedra, però encara és a temps d’evitar la segona ensopegada. Molt s’està xerrant de la nova ordenança de l’Ajuntament de Palma, que pretén ser cívica. L’ordenança de Martínez tindrà un recorregut encara més curt que la que va presentar Isern, però ocasionarà un major mal als drets fonamentals de tots els palmesans i palmesanes. Resulta incomprensible que es pretengui tirar endavant un text amb l’únic suport de l’extrema dreta, obviant no sols la resta de l’oposició, si no, també, el creixent malestar social que s’està generant. Sens dubte, és un mal senyal que l’actual govern municipal no aconsegueix interpretar aquest malestar, obcecat per complir el pacte de govern amb Vox, i no atén el desig de llibertat i justícia de la majoria social de Ciutat.

La ciutat somiada és una ciutat viva, cuidadora, plena d’oportunitats, que protegeix i no expulsa la seva gent; és el mínim que cal esperar quan es pretén governar per a una majoria, tret que les prioritats siguin unes altres. En tot cas, caldria explicar a la ciutadania quins són aquests propòsits o a qui obeeixen. Però amb la certesa que això és un menyspreu, la societat civil organitzada sabrà reaccionar per a frenar aquests despropòsits. El text de la nova Ordenança Cívica, per a alguns, és una simple recopilació de lleis existents; per a uns altres, un Codi Penal municipal. Però en realitat, va molt més enllà: regula els aspectes més bàsics de la vida diària dels ciutadans. I el que és pitjor, fa gala d’una inexplicable ambigüitat que en fa especialment nociva per als drets i llibertats, deixant un ampli marge interpretatiu als qui han de fer-la complir diàriament als carrers sota pena de multa sense mirament.

La màquina recaptatòria de Martínez a través de multes afectarà als més vulnerables i va quedar legitimada en els pressupostos de 2025, amb una previsió d’ingressos a l’alça de diversos milions d’euros en aquest apartat. El que no van dir el PP i Vox és que aquest afany recaptatori seria a costa dels artistes de carrer, de famílies víctimes de l’especulació immobiliària, d’usuaris de patinets i altres col·lectius que, lluny de ser focus d’atenció per part de l’administració més pròxima, l’Ajuntament, passen a ser víctimes.

El dret a un habitatge digne, el dret de reunió i manifestació, el dret a la llibertat d’expressió, el dret a no ser perseguit per la seva condició social són drets fonamentals. Cap govern hauria de passar-los per alt. La pedra continua al camí i evitar el cop només és possible si es retira. No obstant això, Martínez no sembla mostrar cap intenció de fer-ho. L’única solució és escoltar la societat en el seu conjunt i treballar per assolir el consens necessari perquè la nova ordenança sigui veritablement cívica. Els socialistes continuarem lliurant aquesta batalla amb la mà estesa al consens, del qual mai degué desviar-se el govern municipal, perquè amb els drets fonamentals no es negocia ni es recapta, ni tan sols s’ensopega.