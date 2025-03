La situació de la sanitat pública és difícil, però segueix essent molt ben valorada per la població. De fet, el tractament que es proporciona als serveis públics de salut és de gran qualitat. La sanitat, com l’educació, són serveis essencials, que suposen una millora en la qualitat de vida. Això és un tema que es té molt present a bona part d’Europa i, per suposat, a Espanya, encara que massa sovint es donen a conèixer dificultats per les quals travessen aquests pilars de l’estat del benestar. En tot això, sorprèn la posició de les comunitats autònomes dirigides pel PP en relació a la proposta de perdonar una part dels deutes que es tenen. Sobretot, perquè aquesta condonació pot significar que les comunitats disposin precisament de més recursos per invertir o assignar, entre altres, a la sanitat i l’educació.

La sanitat és un sector clau, que cada vegada més necessita de més recursos. Invertir aquí no és gastar, és reforçar un sector d’enorme transcendència. Renunciar a la possibilitat de tenir més doblers per tal de col·locar-los a aquestes activitats, sanitàries i educatives, és poc intel·ligent, i sembla que obeeix més a estratègies partidistes. Gestionar aquestes parts de lo que és públic, sanitat i educació, és complicat precisament per aquesta constant necessitat de més recursos, per tal de fixar millores i avançar en la qualitat dels serveis. Reduir aquestes capacitats és penalitzar la societat. Tenim exemples: a la comunitat de Madrid, la reducció de doblers a la sanitat pública, l’educació pública i les universitats públiques en benefici dels sectors privats, suposarà una pèrdua decisiva de qualitat en els serveis que es proporcionen. Però sobretot, suposarà una pèrdua de benestar per al conjunt de la població. No podem estar d’acord en la renúncia a la condonació que s’ha comentat des del Ministeri d’Hisenda, una renúncia que, pel moment, l’estan protagonitzant les comunitats autònomes dirigides pel PP. La pregunta és si els seus dirigents s’acabaran per acollir a la condonació quan comprovin que els pot suposar disposar de més recursos per a d’altres projectes. Entre aquests projectes, sens dubte els que se relacionen amb la sanitat i l’educació són els més importants, els que defineixen l’estat del benestar europeu.