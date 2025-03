A estas alturas de la legislatura, ya no debería espantar ninguno de los acuerdos a los que Pedro Sánchez es capaz de alcanzar con Carles Puigdemont con tal de poder continuar siendo el presidente del Gobierno, aunque ello suponga acordar una norma de claro tinte racista y xenófobo, como es la delegación de las competencias en materia de inmigración y fronteras a la Generalitat catalana. El objetivo no es otro que disponer de las herramientas necesarias para poder imponer condiciones propias para asegurar la residencia de extranjeros en Catalunya, siempre diferentes –por supuesto– a las del resto del Estado. Sánchez debería explicar los motivos por los que defiendo el muro (cordón sanitario) frente a la ultraderecha de Vox y sin embargo pacta con Junts, que son de la misma calaña.

La matriarca de los Pujol, Marta Ferrusola, hace ya tiempo que advertía de los peligros que para la identidad catalana tenía la llegada de tantos inmigrantes. Ella se refería a los musulmanes y sus mezquitas, pero el odio a todo lo que llegase desde la otra ribera del Ebro lo expresaron con la misma contundencia los presidentes Jordi Pujol y Quim Torra, Puchi sigue su misma estela. Lo escandaloso de la ecuación es la complicidad de Sánchez, cuya actitud convierte al PSOE en una organización putrefecta y sin principios. Las críticas, por duras que sean, del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, suenan a lamento impotente, proclamas que se evaporan entre las centurias de estómagos agradecidos y una militancia domesticada en base al desprestigio de las voces internas más críticas. El poder por el poder y sin principios.

Todo este sinsentido puede tener su freno en el caso de que Podemos vote en contra del acuerdo entre PSOE y Junts, así los números no salen. Ojalá me equivoque, pero no veo yo a Ione Belarra en un desmarque de este nivel. Y luego queda el Tribunal Constitucional y su decisión última. Quiero pensar que la suya no es una opinión tan voluble e interesada como la de Sánchez y toda su panda de conmilitones.

Nada que hacer

Las manifestaciones de los hoteleros en la feria turística de Berlín, ITB, es una prueba palpable de la inutilidad de los esfuerzos del Govern por reconducir el sector en Balears. Los hoteles de las Islas ofrecen más de 300.000 plazas, pero sus gestores consideran que no puede hablarse de colapso ni de saturación. Lógico. El gran debate que anunció la presidenta Marga Prohens se está aguando, los compromisos se desvanecen y se recurre al parcheo. Subida de la ecotasa, coto al alquiler vacacional y tributación extra para los coches de alquiler, medidas que se impondrán (o no) a partir de la temporada de 2026; para ir ganando tiempo. Hay que admitir la buena voluntad e intención de Prohens, incluso su valentía por poner en marcha una iniciativa de tamaña envergadura, pero, una vez más, queda claro que todavía no se ha tomado conciencia de la dimensión del problema. Ni aquí y mucho menos en Madrid. Arreciarán las denuncias de agobio a partir del próximo mes abril. Lo de siempre. Una idea: un tasa por ir a ver la puesta de sol a sa Foradada. Hay que hacer caja.