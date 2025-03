S’acosta l’equador de la legislatura autonòmica i el mapa electoral es veu continuista si no apareixen noves variables al taulell d’escacs. Per ara, ni el PP s’excedeix repetint les astracanades de Bauzá, tot i la toxicitat del seu vincle amb Vox; ni el PSOE ha trobat la pedra filosofal per il·lusionar el seu electorat local.

Per la seva part, les forces nostrades, cada dia són més conscients de què no moure’s té les seves conseqüències. De l’idil·li entre Més i l’esquerra alternativa espanyola poc puc dir. Hi ha estratègies que me costa entendre, encara que és obvi que tenen els seus rèdits. La patata calenta, però, la tenen en el PI i la seva nova coalició per Mallorca.

El PI, en el seu darrer congrés, va optar per un canvi d’estratègia i de lideratge que s’està cuinant a foc lent, de manera discreta, per fer encaixar totes les peces d’una proposta electoral que vagi més enllà d’un reforç en la implantació municipal o el retorn a les institucions autonòmiques.

Refer l’espai del mallorquinisme transversal no és una tasca senzilla, requereix una visió de conjunt per poder unir en un projecte comú un conjunt de sensibilitats que beuen de tradicions polítiques diferents. No es pot reincidir en els errors del passat que generen incoherències en la proposta i enfrontaments personalistes que debiliten el projecte. S’ha de saber ser generós per liderar un projecte que sumi i no resti; i la cultura de coalició implica aquest respecte per la diversitat ideològica d’unes parts que han de saber establir un mínim comú denominador prou ampli per ser significatius.

Construir un gran espai centrista i mallorquinista que pot ser decisiu per tombar la balança en un o altre sentit és una gran responsabilitat, sobretot en els moments en què els radicalismes de dreta i esquerra tendeixen a oferir una visió de la política en blanc i negre. Mantenir els valors democràtics equilibrats, sense estridències, és la millor garantia perquè governi la dreta o governi l’esquerra la seva gestió no caurà en els dogmatismes que pregonen els extrems; i la defensa de la nostra identitat com a poble, la seva cultura i llengua, l’autogovern i el control dels recursos econòmics que generam, prioritzaran l’interès de la ciutadania de les Illes Balears.