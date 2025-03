No me digan que no es interesante: hoy, 10 de marzo, es el Día Internacional de las Juezas, de Mario el de Nintendo, de la Gaita y de la Peluca. Lo de la peluca me intriga porque cubre la cabeza de los calvos, pero también molesta y porque existen pelucas de fantasía con las que las mujeres pueden cambiar de aspecto ipso facto. Pero su uso no está muy difundido, no es como lo que ocurría en el siglo XVIII, cuando el que no llevaba peluca debía de ser menos que un pobretón. Hasta los años de preguerra del siglo pasado era costumbre llevar sombrero: los hombres un sombrero de fieltro, con el que protegerse en invierno, y un sombrero de paja en verano. Las mujeres un sombrerito pequeñito, que parecía una tarta helada con frutos secos, o un sombrerazo estilo pamela que daba más sombra y confería un aspecto de jovencita en ciernes, si era blanco, o de viuda negra o Mata Hari, con colores oscuros y una boquilla para fumar. Los egipcios se afeitaban la cabeza y se ponían peluca para combatir los insectos, las prostitutas de la Edad Media eran castigadas a base de raparles la cabeza y los niños rebeldes de los años cincuenta también resultaban esquilados y si reincidían los mandaban a un reformatorio. Hubo tiempos en que algunos hombres se ponían un bisoñé, se dejaban un bigotito ensortijado que también parecía postizo y llevaban un reloj con cadena y un monóculo sin graduación. Hoy en día existen sombreros que tienen largas guedejas pegadas al tafilete interior con lo que puedes parecer un Santiago Segura cualquiera, o podrías pasar por un músico heavy, pero quedan algo cómicos. La moda actual apuesta por afeitarse toda la cabeza, incluido el circuito de las orejas y el cogote, algo que ya hacía Yul Brynner en tiempos. Pero con esta tendencia el cráneo queda desprotegido del frío del invierno y el calor del verano y hay que echarse crema y dejar la piel brillante como un zapato recién lustrado. En mis años mozos, solía salir en el TBO el típico señor al que el viento le arrebataba la peluca en plena calle y tenía que perseguirla echando los bofes para evitar que un perro se la robara.