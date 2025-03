No puedo vivir sin tener noticias de Milei. Es peor que los espectáculos de fin de año de cualquier cadena televisiva. Temblad periodistas que el chico malo de la Casa Rosada os va a poner en sordina. Acaba de anunciar que va a estudiar si les coloca el silenciador para que los preguntones molestos den paso a los informantes domesticados. En recuerdo a los populismos que les dieron votos a Perón y a Evita, será el pueblo llano el que decida qué cronista se queda y cuál se larga por la puerta chica. Como en los festivales de Eurovisión. O el circo romano. Menudo quilombo, Javier.

Estoy soñando despierta. Berlín se sacude los restos de las alarmas tras las recientes elecciones y acoge en su feria turística, la ITB, entre cientos de la cosa turística, a los hoteleros de Casa Nostra que insisten en ver el mundo de color de rosa. No, no hay saturación turística en las Balears. Vamos a ceñirle el vestido aunque le salgan las carnes por las costuras a las pobres islas. Aún les caben unos poquitos más. No estamos saturados ni congestionados. Los señores de la industria hotelera apuntan a que este 2025 va a seguir el mismo camino que la pasada temporada. ¿Se han olvidado que incluso ellos mismos asumieron en el 2024 que había que poner límites? Si hasta el Govern balear pide pisar el freno desde el «respeto» porque solo estamos un poquitín saturados. Lo dicen con la boca pequeña. No se le vayan a mosquear los inversores y sus pares. Ah el lenguaje.

¿No les suena este argumento? El sueño de la marmota insiste. Dale que dale con la milonga. No hay moto sierra que valga. Aquí vamos a saco con la venta de casales, fincas, conventos, sí sí, el clero vende también sus dotes, y por vender, también sobre el parquet, possessions con su yacimiento arqueológico incluido. Así de sobrados vamos. Entre los últimos, Can Uetam, la que fuera casa del músico, y que cuelga el letrero se vende por 13,9 millones de euros. Al parecer, los familiares intentaron llegar a un acuerdo con la administración para convertirlo en museo. No pudo ser. Se vende.

Cómo vuelva a escuchar la queja de un mallorquín lamentándose de la pérdida de su isla porque los millonarios extranjeros se la están comprando, le pido el calla periodistas a Milei. Por no pedirle otra cosa, que soy pacífica y pacifista, ¡oiga! Mucho vamos a tener que reflexionar sobre lo que estamos haciendo, o permitiendo hacer. Por dinero.

A las puertas del sálvese quien pueda que promete, invoco a Guy de Forestier a que escriba una tercera entrega de sus Queridos mallorquines y que directamente se salte el castellano para que se publique en alemán o en cualquier lengua nórdica porque los extinguidos lugareños se han ido, o a la España despoblada o a hacer su conquista de Asturias, patria querida, con el pastizal que le han sacado tras vender la herencia. Claro que Forestier podría marcarse un tanto y que la tercera parte fuera en la lengua vernácula. ¿Mande?