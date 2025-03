Debía ser una cosa bárbara un mamut. Cuatro metros de animal, con su trompa, sus colmillos y su pelo. Algo imponente. Resulta que una empresa de Estados Unidos intenta hacer con ingeniería genética algo parecido al animal que se extinguió hace miles de años. Han empezado con un ratón. Tal cual. Un ratón con pelo de mamut. Se ve una cosa como un roedor común pero con la permanente hecha. El siguiente paso será, según anuncia la empresa, intentar hacer lo mismo con un elefante a ver si ya resulta algo más similar a un mamut, aunque no deje de ser un elefante con peluca. Igual de extinto que el paquidermo parece estar una situación en la que el turismo funcione a pleno rendimiento económico sin alborotar en demasía el ecosistema local. Y de la misma manera que hay una empresa que intenta resucitar al animal, anda el Govern manejando probetas a ver si consigue que todo el mundo esté contento con la actividad turística o al menos se adormecen las protestas masivas de hace unos meses, un objetivo más factible. Tras meses de estudio y reflexión la semana pasada apareció el primer paquete de medidas y no se sabe si es un ratón con pelo o el prototipo definitivo. Se sabe como es un mamut con bastante certeza. Al fin y al cabo cuando se construyeron las pirámides todavía existían. Se encuentran congelados y conserados como bolsas de guisantes. Los expertos convocados por el Govern, encabezados por Antoni Riera, no han presentado el fósil exacto de ese turismo mítico que enriquece de forma discreta, apenas consume recursos y hace a todos feliz. Anda en su caza la presidenta Marga Prohens, lo mismo que durante décadas se cazaba la desestacionalización. A lo mejor porque ese equilibrio perfecto no es como los matuts sino como los gamusinos y eso es más complicado de recrear y mucho más de cazar.