Cuando la federación hotelera nos ha sorprendido con sus absurdas declaraciones sobre que aquí no hay masificación, me pregunto quiénes son sus asesores y quién les lleva la comunicación. Nunca he comprado el relato de que los hoteleros tienen la culpa de todo. Son empresarios que dan y han dado riqueza a esta tierra, pero en muchos casos no ven más que su economía. En el mundo empresarial, lo vemos en Catalunya, Bilbao y Madrid; en su historia hicieron un salto cualitativo pasando de ser nuevos ricos para conformar la burguesía. Ello tiene una diferencia sustancial con el nuevo rico. Tienen espíritu colectivo. Dotan a su comunidad de valores trascendentes como museos, centros de arte u obras para disfrute de la ciudadanía. Aquí salvo excepciones no lo tenemos. La actual masificación en Mallorca no es solo culpa de la hostelería. Es la incapacidad política de hacer frente a una inmigración desbordada. En Baleares hemos incrementado de forma alarmante la población. Los expertos llevan años diciendo que nos dirigimos a la insostenibilidad. La masificación turística no es solo hotelera. El alquiler vacacional no reglado. Los familiares que se desplazan a pasar sus vacaciones en el domicilio de los residentes no es insignificante. Y una población no cuantificada que vive de la economía sumergida, incluidos temporeros, entre otros factores. He contactado con algunos hoteleros que me han dado jugosa información que no citaré por respeto. Pero me aclararon algunos conceptos. La federación hotelera como los grandes sectores tiene grupos diferenciados. Las grandes corporaciones no se han ido de la federación por solidaridad con el sector. Pero han conformado su propio grupo. Ellos han entrado en el valor estratégico, el estudio de proyecciones bien documentados, entre otros. La mayoría se han manifestado en contra del crecimiento desmesurado. Carmen Riu o Escarrer son un ejemplo. Hay otro grupo con menos luces que van al cortoplacismo. Un analista en turismo me comentaba que hay parte del sector hotelero que tiene dos meses al completo, dos más de muy buena ocupación y los ocho restantes anodinos y ven el peligro de acotar los meses intensos, porque es donde reside su maná. No podemos obviar el uso de la política para construir relatos en función de ideología y momento. El PSOE tiene un discurso en la oposición y otros cuando gobierna. El PP intenta navegar entre dos aguas. Aunque es justo reconocer que Prohens parece que ha entendido el mensaje social. Vox, como de costumbre, fuera de contexto y lógica. Alguien que apoya a Trump es un imbécil esférico. Añoro en el alma a Pere Pascual buque insignia de la aleación perfecta entre sentido común, capacidad, espíritu colectivo, amor a esta tierra y gran empresario del sector hotelero. Espero sentido común, análisis y espíritu colectivo.