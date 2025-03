La pregunta que habitualment ara es fa l’Església és: per què les esglésies es buiden? I si la pregunta clau fos aquesta altra: per què l’Església no surt a convidar a la gent a entrar-hi? I si els apàtics no fossin els qui no entren als temples, sinó els qui es queden reclosos en els temples?

Imagin que moltes persones de la nostra societat no els preocupa ni poc ni gens l’assistència o no als actes cultuals, ni la pertinència a una comunitat religiosa. Però sé que a tots els creients cristians els hauria de preocupar aquesta temàtica. Però, què és el que de debò els hauria de preocupar: ens hauria d’ocupar que fossin tan pocs els cristians practicants? No. La preocupació hauria de ser la de per què a tan pocs els arriba el nostre anunci, la nostra presència i el nostre testimoni. Potser sigui que el problema no es trobi fora, sinó dintre. Què passa, que el nostre missatge és poc atractiu o el nostre fervor és massa feble? En tot cas, cal emmarcar bé el tema: Crist no va obligar a ningú que es fes cristià, proposà als cristians «anau i feis deixebles meus». La qüestió no recau fora de camp, recau en camp propi. No és que al missatge universal del Crist li manqui solidesa i atractiu; pot ser que als cristians d’occident ens manqui alegria i ardor.