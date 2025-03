La gran majoria dels habitants d'aquestes illes està convençuda que el turisme ha estat i continuarà sent el principal motor econòmic de les Balears. I no només ho sabem, sinó que hi creim i feim feina perquè així sigui. Això, però, no vol dir que no haguem de vetlar perquè els seus efectes secundaris siguin mínims i no suposin una càrrega innecessària per als residents.

Quan el model turístic afecta l’accés a l’habitatge, sobrecarrega infraestructures o altera la vida quotidiana fins al punt de posar en risc la qualitat de vida, és imprescindible actuar amb seny i determinació per corregir aquestes externalitats negatives abans que esdevinguin irreversibles.

Aquest divendres vaig poder presentar les mesures que impulsa el Govern de les Illes Balears per avançar cap a un model turístic més equilibrat i sostenible. Ho vàrem fer basant-nos en les conclusions extretes de les meses de treball del Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental, liderat per la presidenta Marga Prohens, i en el rigorós treball de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. El resultat és un conjunt de mesures valentes que expressen el nostre compromís amb un turisme responsable i de qualitat, alhora que responen a la necessitat d’ajustar el model actual perquè continuï sent viable a llarg termini i evitar que el creixement descontrolat desvirtuï allò que ens fa únics.

Entre les mesures més destacades hi ha la prohibició de noves llicències en habitatges plurifamiliars i l’impuls decidit a la reconversió d’hotels obsolets en habitatges assequibles. Això suposarà una oportunitat per revitalitzar espais infrautilitzats i donar resposta a una necessitat social evident. Es tracta, en definitiva, de trobar un equilibri que beneficiï tant els residents com el propi sector.

Per altra banda, l’expansió descontrolada del lloguer turístic en habitatges residencials plurifamiliars —en la majoria dels casos il·legal— ha generat tensions en el mercat immobiliari, fent que molts residents trobin dificultats per accedir a un allotjament digne a preus raonables. Aquest fenomen ha reduït l’oferta de lloguer de llarga durada, ha encarit els preus i ha alterat la funció original de moltes zones residencials. Aquestes mesures no són un fre al turisme, sinó una aposta perquè aquest sigui compatible amb la vida i el benestar dels qui vivim aquí durant tot l’any.

Un dels grans reptes que tenim per davant és la lluita contra l’oferta turística il·legal i l’intrusisme. No podem permetre que aquesta activitat descontrolada perjudiqui la nostra oferta ni generi competència deslleial amb els establiments que compleixen la normativa. Per això, endurirem les sancions i posarem recursos per impulsar la inspecció i el control. I com que no es tracta de recaptar per recaptar, sinó preveure un ecosistema sostenible per a la població resident, les multes fixades es podran reduir fins a un 80% si s’acredita durant la tramitació de l’expedient la cessió de l’habitatge per a la finalitat de lloguer a preu limitat o social, o per altres finalitats d’interès general durant un mínim de cinc anys.

Hem de tenir clar que el futur del turisme a les Balears passa per la qualitat. Això implica continuar modernitzant allotjaments, millorar contínuament els serveis, seguir impulsant el sistema de qualitat turística SICTED i posar fi a l’oferta hotelera obsoleta. Des del Govern posarem en mans del sector eines i incentius per reconvertir, esponjar i millorar l’oferta d’hoteleria, restauració i oci. La qualitat no pot ser només un eslògan: ha de ser un compromís real que ens diferenciï i ens faci encara més competitius.

També, de forma valenta, proposam actuar en l’àrea impositiva. És cert —i crec que lloable— que el Partit Popular ha evolucionat amb la pròpia societat en la manera de concebre l'Impost de Turisme Sostenible (ITS). Avui creim que, si s'entén i s’utilitza correctament, aquest no serà un impost contra el turisme com ha estat percebut en altres èpoques, sinó una eina per reforçar-lo i fer-lo més sostenible.

Sabem que l’augment de la càrrega impositiva pot generar inquietud en alguns sectors, i ho entenem. Però aquesta preocupació es pot dissipar si dotam l'ITS d'un enfocament tributari diferent: no com una càrrega afegida, sinó com una eina de gestió intel·ligent. Un instrument que permeti ordenar millor el nostre turisme, elevar-ne la qualitat i garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini, perquè només així podrem assegurar que el seu impacte sigui realment positiu per a tothom.

Amb aquest objectiu, hem de garantir una administració transparent dels seus ingressos, amb la seguretat que els doblers recaptats es destinaran a accions concretes per millorar el nostre territori en benefici tant dels residents com del propi turisme. A tall d’exemple, a la darrera comissió de l’ITS es va acordar destinar més de 250 milions d’euros a projectes mediambientals i de millora del cicle de l’aigua. Aquesta és la línia que ens obligam a seguir.

Una de les primeres decisions en aquest àmbit ha estat proposar modificar l’ITS per fer-lo més just i eficient. Amb la creació de quatre trams diferenciats, pretenem ajustar la càrrega impositiva segons la temporada.

A més, aprofitarem aquesta reforma per corregir una injustícia: no podem fer pagar als qui sostenen aquestes illes cada vegada que s’hi allotgen. No seria just que aquells que contribueixen diàriament al progrés de Balears hagin d’assumir una càrrega addicional per gaudir del seu propi territori. Per aquest motiu, hem decidit que els residents es puguin deduir aquest impost. Així garantirem que el turisme sigui una font de riquesa compartida i que els seus beneficis reverteixin directament en la qualitat de vida dels qui vivim aquí.

Precisament per això el benestar de les persones treballadores del sector és al capdavant de les nostres preocupacions. Així, inclourem la reducció de la sinistralitat laboral i la realització d’actuacions efectives en la prevenció dels accidents laborals i malalties professionals, com a mesures prioritàries a finançar mitjançant l’ITS.

Aquestes i moltes més mesures són el resultat d’una visió ambiciosa i d’un compromís ferm amb la sostenibilitat. No són inamovibles. Volem escoltar, construir conjuntament i avançar amb tots aquells que vulguin sumar.

Volem que les Balears siguin un exemple de turisme responsable, on la qualitat, la sostenibilitat i el benestar de residents i visitants vagin de la mà. Creim en el turisme i sabem que és fonamental per al nostre futur. Però també sabem que necessita una gestió intel·ligent per evitar que els seus beneficis quedin eclipsats pels seus efectes negatius. Per això, amb valentia i determinació, seguirem treballant per construir un futur millor per a les nostres illes.

Aquest no és el moment de posar traves ni de caure en retòriques estèrils: el futur de les Balears depèn de la capacitat de tots per actuar amb responsabilitat. Per això, vull apel·lar al seny de tots aquells que tenen alguna cosa a aportar. És temps de sumar, de posar el bé comú per damunt de diferències i d’avançar plegats cap a un model que realment beneficiï tothom.