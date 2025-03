De un tiempo a esta parte a algunos políticos españoles les ha dado por alinearse con amistades peligrosas del escenario internacional. El conocimiento propio y de la geopolítica que nos rodea es imprescindible para no equivocarse a la hora de elegir compañeros de viaje en las turbulentas aguas de la política internacional.

Estamos contemplando como Trump ha decidido ser protagonista de la política europea insultando a todo el mundo y manejándose como si estuviera filmando «Por un puñado de dólares». Criticaron a Ronald Reagan, pero entre él, Margaret Tatcher y el Papa San Juan Pablo II acabaron con el comunismo y salvaron al mundo occidental de ser fagocitado por los enemigos de la libertad. Tres figuras prominentes, inigualables y de muy alto nivel en comparación con la mediocridad que impera estos días.

El Show de Trump, que no de Truman, aunque se le parezca bastante, convirtió, hace unos días, el despacho Oval de la Casa Blanca, en un plató de televisión, algo nunca visto, donde se ofendía a un mandatario internacional con una bajeza ética, moral e intelectual muy preocupante.

Es necesario recordar que de la ocupación bélica no deriva derecho alguno de adquisición del territorio ocupado, como pretende Rusia con Ucrania, ya lo hizo con la península de Crimea. Que Trump esté contemplando esta posibilidad y la haga efectiva, alineándose con Rusia, significa el fin del Derecho Internacional Público y la inseguridad jurídica más absoluta por parte de los diferentes estados. Pongamos un ejemplo. Marruecos invade Ceuta, Melilla y Canarias. Trump cree conveniente apoyar a Marruecos en la zona para contrarrestar el peso de Argelia y nosotros nos quedamos sin dichos territorios, convirtiendo a los españoles que ahí viven en marroquíes. Sería el mismo caso que el de la guerra ruso-ucraniana. No hay que olvidar que Marruecos ya gasta más del 10% del PIB en armamento y se acerca peligrosamente a nuestro gasto en defensa. Todo con la excusa de Argelia y su apoya al Frente Polisario. Si fuera sólo por eso Marruecos habría empezado mucho antes su carrera armamentística. Lo siento, pero hay algo más, es evidente.

Alinearse con Trump, que pretende organizar el mundo a su manera, es un mal asunto. Hacerlo con Orban que se muestra pro-Putin no es mejor. Con Le Pen que promueve el aborto libre es también otro fracaso. Y con Salvini que promocionó la independencia de Cataluña es catastrófico. Este no es el fundamento de la política europea que consagra la democracia y los valores occidentales. Echo de menos políticos de la talla de Adenauer, de Gasperi o Schuman, padres fundadores de la Europa de hoy.

Europa y, por ende, España, debe seguir trabajando para garantizar la paz y la independencia de cualquier estado legalmente constituido, como es el caso de Ucrania. No se puede ceder a la guerra, a la conculcación del derecho internacional público y a los intereses espurios de potencias dominantes que quieren imponer de nuevo una especie de Tratado de Versalles a Ucrania sin recordar los males que de él se derivaron al final de la Gran Guerra, provocando una nueva contienda mundial que, esta vez sí, se resolvió con la aplicación del Plan Marshall, evitando los errores cometidos en Versalles en 1919.

Veo con preocupación un muy bajo nivel intelectual, ético, político y moral entre los componentes de la administración Trump y aquellos palmeros que desde Europa aplauden con fervor sus decisiones.

No hablaré de los aranceles, ni de las dificultades comerciales y económicas que contra el libre comercio pretende imponer Trump, pero me gustaría recordar al Presidente de los EEUU que a la corta, efectivamente, perjudicará a Europa seguro, pero al largo plazo afectará muy negativamente a su propia economía. La autarquía nunca ha sido una solución. Y si no que nos lo pregunten a nosotros. España demostró en los años cuarenta y cincuenta que no se puede vivir sólo contra el mundo. Si EEUU no compra en el extranjero, el extranjero tampoco comprará en EEUU y entrarán en recesión, para mantener su economía en crecimiento necesitan exportar, desde luego la solución no son los aranceles.

EEUU es un gran país, amigo y aliado, pero el movimiento se demuestra andando y actualmente la administración Trump no parece estar dispuesta reforzar esos lazos de amistad que tanto provecho nos han llevado a ambos lados del atlántico.

Me gustaría ser más optimista, pero me temo que no es posible. Nos encaminamos a un nuevo orden mundial donde el derecho pasará a un segundo o tercer plano para dar paso al uso de la fuerza como principal argumento político.

Quiero aclarar que no soy un entusiasta de Zelenski, ni del régimen ucraniano, son primos hermanos de los rusos, pero el Derecho Internacional debe respetarse, no sólo para la defensa de Ucrania sino de todo el mundo. Tampoco soy un entusiasta de los burócratas de la Unión Europea, pero por el momento es lo menos malo de la política internacional.

Europa debe avanzar en auctoritas, para ello deberá gastar más en defensa. Los derechos se protegen con la fuerza cuando es necesario. Europa debe unirse más en lo político sin caer en las políticas absurdas que nada tienen que ver con nuestra civilización occidental que proviene del derecho romano, la cultura griega y la tradición judaica.

Más Europa es más civilización, más derecho, más libertad, más democracia, más bienestar y más justicia, pero más Europa debe ser también más esfuerzo, más trasparencia, más compromiso, más gasto en defensa, más respetar nuestra historia y, por supuesto, menos políticas absurdas que van encaminadas a hacernos enloquecer por lo irracional de sus propuestas.

Queda mucho por hacer, pero no podemos desfallecer. Europa es la esperanza del mundo. Sólo Europa puede, por el momento, salvarnos del gran caos internacional que ha supuesto la retirada de EEUU de los escenarios donde no puede obtener un beneficio inmediato.

La Europa de la democracia, del liberalismo económico y los principios cristianos debe, otra vez, recoger el testigo del liderazgo mundial para asegurar la paz y el porvenir que todos los seres humanos merecemos.