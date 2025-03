Parece que por fin alguien en el Govern se ha atrevido a hacer lo que tocaba: subir la ecotasa. Y lo ha hecho Marga Prohens, con moderación, sin estridencias, pero con la idea clara de que este dinero debe servir para mejorar el destino. Suena lógico, ¿verdad? Pues no para todos.

Los hoteleros siguen siendo los que recaudan la tasa, y sí, seguramente preferirían no hacerlo. Pero como en este país inventar sistemas eficientes es más difícil que encontrar una hamaca libre en agosto, seguimos con el método tradicional. Otros países la cobran en el aeropuerto, pero aquí seguimos confiando en el «buen hacer» de la burocracia local.

Ahora bien, si este ejercicio de recaudación extra no sirve para arreglar las zonas turísticas que llevan décadas en modo «todo a un euro», mal vamos. Porque en un mercado global, donde competimos con destinos que ofrecen calidad a buen precio, igual es hora de buscar turistas con más cartera y menos bocadillo de jamón de york en la mochila. Y si alguien no puede pagar la ecotasa… pues oye, igual es que no es su destino. Esto no va de caridad turística. Mallorca no necesita más turismo de saldo, sino visitantes que aporten valor. Porque, al final, subir la ecotasa no espanta turistas. Solo ahuyenta a los que no queremos.