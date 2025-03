Cada 8 de marzo, España se tiñe de morado en nombre de la igualdad, pero la realidad es bien distinta. Lo que en sus orígenes fue una lucha legítima por los derechos de las mujeres se ha convertido en un espectáculo ideológico dominado por la izquierda. La causa feminista ha sido secuestrada por aquellos que la utilizan como herramienta de confrontación, promoviendo un discurso de odio contra el hombre y de victimismo permanente. Mientras tanto, los problemas reales de las mujeres quedan en un segundo plano, eclipsados por una agenda política que solo busca perpetuar el enfrentamiento.

El feminismo histórico luchó por el acceso de las mujeres a la educación, el trabajo y la política en igualdad de condiciones. Mujeres como Clara Campoamor o Concepción Arenal defendieron estos valores sin necesidad de imponer cuotas ni criminalizar a la otra mitad de la población. Hoy, en cambio, el feminismo oficial ha degenerado en un dogma ideológico que exige privilegios, subvenciones y leyes de discriminación positiva, tratando a las mujeres como seres indefensos que necesitan del Estado para salir adelante. Pero la gran farsa del 8-M no se limita al discurso. También se refleja en la hipocresía de quienes lo promueven. Los mismos partidos que encabezan las manifestaciones feministas -Podemos y Sumar- han sido cómplices del encubrimiento de escándalos de acoso en sus propias filas. Casos como el de Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón o Juanjo Martínez, señalados por su comportamiento inapropiado con jóvenes, han sido silenciados sin que ninguna de las autoproclamadas feministas haya alzado la voz. Si el acusado es un adversario político, se exige su linchamiento inmediato; si es uno de los suyos, se relativiza, se oculta o se desvía la atención.

Este doble rasero demuestra que el feminismo institucionalizado no busca la igualdad real, sino el control ideológico y el poder. Y no solo a través del discurso, sino también del erario público. Se ha construido un auténtico negocio alrededor del feminismo de Estado, con asociaciones que reciben millones en subvenciones para promover campañas propagandísticas que no resuelven los problemas reales de las mujeres. Mientras tanto, aquellas que necesitan seguridad en las calles, estabilidad laboral o apoyo para la maternidad son ignoradas. Lejos de buscar soluciones, el feminismo fomenta políticas que perjudican incluso a las propias mujeres. La imposición de cuotas erosiona el mérito y la capacidad individual, la ideología de género impone una visión sectaria de la sociedad y las leyes de desigualdad penal atacan principios básicos de justicia. Todo ello en nombre de una causa que, en su origen, luchaba precisamente por la igualdad ante la ley y la eliminación de barreras reales, no por la creación de nuevas desigualdades.

El 8-M ya no es un día de reivindicación, sino un evento de propaganda en el que se vende un relato ficticio de opresión para justificar privilegios y mantener vivo un movimiento que solo beneficia a quienes viven de él. Frente a este engaño, cada vez más voces denuncian la instrumentalización del feminismo y apuestan por un modelo de igualdad basado en el mérito, la libertad y la justicia. Alternativas como Vox han señalado la manipulación detrás de esta fecha y proponen medidas que realmente contribuyan al bienestar de las mujeres sin necesidad de imponer ideologías. Es hora de desmontar esta gran farsa y devolver el debate sobre la igualdad a su verdadera esencia: la justicia y la libertad de cada individuo, sin victimismos ni imposiciones. Las mujeres no necesitan que hablen por ellas, sino oportunidades reales para decidir su propio camino, sin estar condicionadas por una ideología que las utiliza como moneda de cambio.