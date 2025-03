Avui, Dia de les Dones, és una jornada per a la reivindicació, per a la reflexió col·lectiva i, sobretot, per a l’acció. Al Consell de Mallorca alçam la veu, un any més, per recordar que la igualtat real i efectiva entre dones i homes encara és un objectiu pendent. Perquè, malgrat els avanços aconseguits, les desigualtats persisteixen i les dones continuen patint discriminacions que limiten els seus drets, oportunitats i salaris, i que, en massa casos, fins i tot costen vides.

Per això, el Consell de Mallorca amb motiu del 8-M, reafirmam el compromís ferm amb la igualtat. No amb paraules buides, sinó amb fets, que es tradueixen en polítiques concretes, recursos i accions que impulsam des del principi de la legislatura. Un exemple d’aquest compromís és l’obertura el passat mes de desembre del Centre Libertas, un recurs pioner a Mallorca que ofereix atenció integral, 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, a les víctimes de violència sexual. Un recurs necessari que hem impulsat des d’aquest equip de govern per garantir l’acompanyament i el suport a les dones que han patit, malauradament, aquestes situacions i per oferir-los l’ajuda que necessiten. D’altra banda, aquest Consell de Mallorca enguany ha fet una gran passa més amb l’augment del pressupost destinat a la Direcció Insular de Famílies, que és on s’integren les polítiques d’igualtat. Un increment de gairebé un 29 % respecte de l’any anterior que es traduirà en millores en els serveis, noves iniciatives i un reforç de les accions de protecció i suport a les dones a Mallorca. Això demostra, de manera clara i contundent, que no hi ha cap retallada ni cap passa enrere. Al contrari: avançam amb determinació en el nostre full de ruta. Som molt conscients de la importància d’abordar les desigualtats estructurals que encara persisteixen: la bretxa salarial, les dificultats per accedir a llocs de responsabilitat i la distribució desigual de les tasques de cura. Per això, treballam conjuntament amb els ajuntaments de l’illa per impulsar iniciatives de sensibilització i formació en igualtat. Perquè només amb una acció coordinada i compromesa podrem construir una societat en què les relacions personals, laborals i socials es desenvolupin en igualtat i amb coresponsabilitat. Precisament, amb motiu del 8-M, des del Consell de Mallorca hem organitzat diferents activitats arreu de l’illa per visibilitzar aquestes reivindicacions i per recordar que la lluita per la igualtat no és cosa d’un sol dia, sinó un compromís constant. Perquè les dones han de poder decidir, en llibertat, allò que es proposin, sense barreres ni través, rompent els sostres que encara queden. Continuarem treballant, amb fermesa i determinació, perquè la igualtat deixi de ser una reivindicació i esdevingui una realitat. Perquè cap dona hagi de patir discriminació. Perquè totes puguin viure lliures i amb les mateixes oportunitats. Un any més, la institució que tenc l’honor de presidir, reafirma el seu compromís i suma esforços perquè el futur en igualtat sigui, a la fi, una realitat.