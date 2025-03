Quan s’acosta el 8 de març és obligat fer una aturada a la reflexió i demanar-nos d’on venim i cap on anam. Quines pedres ens continuam trobant al camí, però, especialment de quina manera les podem superar.

I any rere any veim que encara queda molt per fer. Molta feina, molta lluita. Encara vivim a una societat on predomina la socialització de gènere on determinats rols i estereotips es perpetuen.

El 8 de març, Dia Internacional de la Dona, és una jornada de lluita per la igualtat de gènere i la reivindicació dels drets de les dones en tots els àmbits de la societat. Enguany, però, ens hem volgut posar al lloc dels milers de dones que tenen una discapacitat i que, per aquest motiu, pateixen una doble discriminació. Des de l’IBDONA hem volgut donar veu a les dones que tenen una discapacitat física, psíquica o sensorial i mostrar que hi ha discapacitats que no es veuen però que dificulten la quotidianitat de les dones. Hem volgut estendre la mà a comprendre com s’enfronten a les seves necessitats vitals i al seu desenvolupament personal en tots els àmbits de la seva vida. I és que és hora de mostrar que hi ha tantes realitats com dones i tantes diversitats com sensibilitats. I totes elles mereixen ser escoltades, totes elles mereixen ser respectades i totes elles mereixen ser reivindicades.

Els estudis ens mostren que les dones amb discapacitat tenen més dificultats per accedir a l’educació i la feina. Aquesta situació s’agreuja per les barreres estructurals i culturals que sostenen en els estereotips de gènere. Les dones amb discapacitat pateixen una taxa d’atur més elevada que els homes amb discapacitat, reproduint-se els patrons que ens trobam entre les persones que no tenen una discapacitat associada.

Aquesta realitat és la que ens encoratja l’IBDONA per continuar endavant amb la lluita i la reivindicació. Amb la feina incansable i transversal que ens permeti assolir els drets de totes les dones, sigui quina sigui la seva condició.

Les polítiques d’igualtat de gènere han de tenir en compte la diversitat de les dones i garantir la inclusió d’aquelles que tenen discapacitat. Això implica promoure una educació accessible, garantir l’accés al mercat laboral amb condicions dignes i eliminar les barreres arquitectòniques i socials que impedeixen la seva participació plena.

El compromís de l’IBDONA és cada dia més sòlid, impulsant mesures per acompanyar les dones en tots els àmbits i moments vitals, sense descans.

El lema escollit per enguany, ‘Per una mirada inclusiva cap a la igualtat’ ens ha servit per reflexionar i marcar un full de ruta que ens permeti obrir el camp de visió i abastar més realitats, moltes d’elles ocultes i amagades.

Per aquest motiu, des d’aquest espai, m’agradaria fer una crida al compromís social que implica la igualtat entre homes i dones. Una igualtat que ens implica i de la qual en som tots i totes responsables.