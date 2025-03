Cap amant de la democràcia posaria en dubte que vivim un temps tèrbol, assetjat per una perillosa involució. Aquesta no és una inquietud subjectiva; malauradament, fa poc s’han celebrat comicis a diversos països amb uns resultats que posen de manifest que no hi ha res assegurat. El nostre concepte d’Estat de Dret, que vàrem voler creure inviolable, pot afeblir-se i pot mutar, posant en risc històriques conquestes socials. A molts llocs del món, ara mateix, estan amenaçats els drets més fonamentals. I quan això passa, la Història ens ho ha ensenyat una vegada i una altra, els drets de les dones tornen fràgils.

Pensem en els Estats Units, per exemple, on les polítiques antiavortistes han passat a ser més agressives encara. Pensem en Polònia, on la prohibició de l’avortament és pràcticament total, o en altres països de la Unió Europea, on l’avortament és legal, però no és lliure ni tampoc accessible. O en l’Argentina, on el primer que va fer l’administració ultra fou tancar el Ministeri de Dones, Gèneres i Diversitat i acabar amb les ajudes a les dones víctimes de violència masclista, i ara vol eliminar el feminicidi del Codi Penal. I no oblidem mai l’horror que viuen les dones a l’Afganistan, on no tan sols troben moltíssims obstacles per a estudiar o fer feina, sinó que la llei de moralitat els impedeix parlar en públic.

Aquí encara podem constatar que l’empenta del moviment feminista ha estat imparable en els darrers anys i ha transformat la nostra societat en un lloc més just per a totes i per a tots. Podem, fins i tot, enorgullir-nos que al Congrés dels Diputats acaba de produir-se un consens gairebé total per a la renovació del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, la qual cosa demostra que la gran majoria de la societat està unida al voltant dels drets humans, de la llibertat i de l’afany per erradir la desigualtat estructural que arrosseguem culturalment. Podem, encara, celebrar. Però no hem d’abaixar la guàrdia mai.

És una realitat que gairebé el 52 % dels homes espanyols d’entre 16 i 24 anys -segons una enquesta del CIS de 2024- se senten discriminats per la igualtat, i pensen que les polítiques feministes «han arribat massa enfora». I també és real que el 23,1 % dels homes d’entre 15 i 29 anys pensa que «la violència de gènere no existeix i és un invent ideològic». El fenomen de la fatxosfera -espai online on es difonen idees antifeministes i misògines- està creixent exponencialment entre els joves de tot l’Estat i hem de ser conscients que les xarxes socials, infestades de missatges d’odi, són el lloc on passen més temps. La tendència és clara i el perill és indefugible. No tan sols s’estan esborrant els estigmes que, durant dècades, després de la Segona Guerra Mundial, foren la barrera de qualsevol idea o símbol antidemocràtic, sinó que el món comença a estar dominat per nous magnats tecnològics que s’alineen per a controlar els fluxos d’informació i els algoritmes, manipular els discursos i el seu poderós abast i finançar les xarxes de desinformació que posen en perill les nostres democràcies.

Una vegada més, la nostra tasca és àrdua. I comença per mantenir-nos unides i units en el camí, atresorant les nostres profundes conviccions. Ampliem la visió, fem més sofisticada la nostra resposta: fem-la més completa, més rotunda. Perquè mentre tot això suceeix, estam donant passes de gegant cap a la igualtat. Perquè mentre tot això passa, alhora, milions de dones i homes lluiten per a construir societats millors, més justes, més igualitàries, que garanteixin el progrés, la pau i la dignitat. No abaixem la guàrdia, no. I mai acotem el cap. El consens ha estat gairebé total. El futur que desitgem és possible.