Avui es fa l’estrena mundial de la meva obra teatral La torre Eiffel a l’Ateneu d’Horta-Guinardó de Barcelona. Si puc, hi assistiré, convidat per aquella entitat cultural i pel director d’escena, l’amic Jordi Ibáñez. Es tracta d’una sàtira en clau tragicòmica del que passava políticament fa uns quinze anys i més arreu dels Països Catalans. Una denúncia del drama personal, social i general que des de fa més de tres segles patim a causa d’una repressió ferotge de l’Estat espanyol. El pitjor de tot és que amb el temps la repressió ha anat en augment. Fa centenars d’anys que diem en veu alta que Espanya ens roba, però en comptes de posar-hi remei, cada dia ens roba més. I no serveix de res denunciar-ho a cau d’orella ni en públic. Ho intenten dissimular amb indults parcials i en amnisties incomplides. La humiliació cada vegada és més gran.

A l’obra que faig referència, hi ha un personatge plural anomenat ELLS que representa aquest robatori generalitzat. És un element escènic invisible, un deus et machina, que no deixa en cap moment d’actuar. És cruel i despietat, un veritable pocavergonya sense cap sentiment de culpa ni remordiment. Són aquests ELLS els que entren a casa dels protagonistes de la tragicomèdia i s’emporten tot el que troben a mà. Fins i tot els deixen sense allioli i sense paper higiènic i sense somnis. Ho roben tot. Per no parlar de coses més intranscendents com les tradicions i els costums, com els drets, com la llengua i la identitat. Com la llibertat. Són insaciables. ELLS són insaciables. Els coneixem bé, encara que no es deixin veure. Sempre tenen les de guanyar. Sempre. A més de robar i reprimir, prohibeixen, esclavitzen, oprimeixen, encadenen. I obliguen: obliguen a cantar himnes rivals, a ballar balls exòtics i maldestres, a cridar consignes forassenyades, a complir lleis injustes, a pagar impostos arbitraris.

Però de res serveix denunciar, ni escriure obres de teatre ni publicar articles periodístics que manifesten les nostres desgràcies. De res. ELLS sempre se’n surten amb la seva.