El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, habiendo deliberado sobre las demandas introducidas contra España, por Josep Costa i Rosselló, vicepresidente del Parlament catalán, por Eusebi Campdepadrosi i Pucurell, secretario del Parlament y otras 30 personas, todas ellas, diputados de dicha Cámara, todos ellos ciudadanos españoles... ha deliberado y decidido por unanimidad, el día 27 de febrero de 2025, rechazar todas las demandas por infundadas».

Ensombrecida por el esperpento de Trump, apenas ha trascendido esta importante decisión de este tribunal diciéndoles a los rebeldes del Parlament de Catalunya que el Constitucional no violó derecho alguno al impedir que deliberaran sobre la independencia de Catalunya tras advertirles de la manifiesta ilegalidad ni tampoco al instar un procedimiento penal por flagrante desobediencia. Una vez más, esa expresión de que ‘España nos maltrata’ queda desmentida por la claridad de los jueces europeos, sin presiones de ningún tipo. Una vez más, esos personajes que se sienten muy por encima del resto de los españoles, que creen que los tribunales españoles les castigan injustamente, quedan retratados en su estulticia. Todo esto no tendría mayor importancia si tuviéramos un presidente del Gobierno que defendiese con firmeza la Constitución, que hiciese frente a todos los ataques contra el ordenamiento Constitucional desde la Corona hasta la cuestión lingüística. Todos dormiríamos tranquilos. Pero la realidad es muy diferente. Raro es el día que no nos despertemos con un acuerdo con Junts o con ERC que viola abiertamente el mandato constitucional o lo violenta de tal manera que se favorece a los villanos y se castiga a los honrados.

Estas personas que han visto rechazadas sus demandas han sido objeto de amnistía porque Sánchez necesitaba siete votos para seguir en el Gobierno. Esa autonomía, Catalunya, se ve ahora beneficiada con una disminución de la deuda de 17 mil millones pese a que está en la media en cuanto a financiación y pese a que buena parte de la deuda es debida, precisamente, al gasto en el ‘procés’ y en las pseudoestructuras de Estado como son las 72 ‘embajadas’ que tiene por el mundo.

Esta semana nos obsequia Sánchez con otro disparate, en esta ocasión, a mi juicio, claramente inconstitucional, como es la cesión de la inmigración (total o parcial) a la Generalitat que no lo había pedido. Quien lo pide es Junts como contramedida de los siete votos necesarios. No cabe mayor bajeza en política que poner en manos de independentistas supremacistas que quieren sabotear el Estado, el control de las fronteras del Estado. ¿Rechazará Catalunya inmigrantes de Canarias en el reparto? ¿Expulsará inmigrantes para mejorar la pureza catalana de la población de Catalunya? Llegará un día en que no será posible devolver el genio a la botella.