Leído en Ultima Hora: un ochenta y pico por ciento de los estudiantes de tercero de ESO no saben dónde está Formentera. No me extraña, visto lo visto. Como tampoco me extrañaría que los denominados Estudiants per Palestina de la UIB ignoren la situación geográfica de la antigua colonia británica que antes fue otomana, cristiana, bizantina, romana, griega y, en los remotos tiempos bíblicos, israelita. Se ve que esos chicos lo que se dice estudiar no estudian mucho, pues en la última semana han llenado la Universidad de pintadas en las que acusan a Carod, rector y candidato, de «sionista».

También convendría saber si esos fanáticos ensuciadores de paredes disponen de un conocimiento histórico mínimamente riguroso de lo que significa este término. Intuyo que tan bravos muchachos dicen o creen ser «nacionalistas», aunque, ya puestos, no sabrían explicar muy bien de cuál nación. Ya lo vale. Parece evidente que este primer cuarto del siglo XXI nos precipita vertiginosamente hacia un abismo de ignorancia. Y no estoy hablando solo de la tropa estudiantil, no vayan ustedes a creer. Algún que otro día de la semana me desayuno con los desvaríos de un supuesto doctor en no sé qué de relaciones internacionales que no desaprovecha la menor ocasión para referirse al «genocidio perpetrado por Israel». Se ve que eso de excarcelar a cientos de peligrosos terroristas a cambio de la entrega de tres rehenes muertos -dos de ellos los bebés pelirrojos que murieron antes de poder abrir los ojos a este cochino mundo solo por el hecho de ser judíos- no otorga a un estado el marchamo de «demócrata» y «humanitario» y que lo que debería hacer Israel si quiere merecer el perdón de la casposa izquierda internacional es auto inmolarse, disolverse como nación y marchar, como corderos hacia el matadero, en pos de un nuevo Holocausto. En contra de lo que muchos creen, el progreso de la humanidad no ha sido constante e inalterable. La historia tiene muchos retrocesos, episodios oscuros que han retrotraído al ser humano a épocas de barbarie que ya se habían dado por superadas. ¿Estamos, ahora mismo, en el umbral de una nueva etapa en la que -paralelamente a un progreso tecnológico sin precedentes- iremos cayendo más y más en un pozo de ignominia, falsedad y estupidez? Creo que justo el mes pasado traspasamos la línea hacia un «nuevo orden mundial», en el que -lo verá el que se quede- los peores no serán Trump y Putin. No corran, que es peor.