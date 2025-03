La gestió i el treball a peu de carrer no només són compatibles, sinó que són els millors aliats. Si sumam aquests dos factors, el resultat és el Consell de Mallorca actual, liderat pel president Llorenç Galmés.

Si d’una cosa no s’ha oblidat el president, gràcies a la seva experiència prèvia com a batle, és que els municipis són la peça fonamental del canvi: treballen en primera línia i són la veu directa dels ciutadans. Els projectes que neixen als ajuntaments són els avanços tangibles en el dia a dia més immediat, i que alguns d’ells quedin encallats en un despatx per falta de finançament suposa frenar la millora de la qualitat de vida dels mallorquins. Massa sovint, els batles es veuen obligats a fer malabars o a prioritzar unes necessitats per damunt d’altres. Posar tots els recursos per evitar-ho és un objectiu clar del Consell de Mallorca.

Ja ho hem demostrat doblant la quantitat destinada al Pla d’Obres i Serveis per als anys 2024-25, amb una inversió de 39,7 milions d’euros. I ho tornam a demostrar escoltant els ajuntaments i accelerant el pagament d’aquests ajuts dins la primera quinzena d’agost, per tal que les millores siguin una realitat com més aviat millor.

Aquesta inversió es traduirà en millores a la xarxa d’aigua, als camins rurals i a l’asfalt de carrers; en la rehabilitació d’edificis municipals, en zones esportives i escoletes; en la promoció de l’ús d’energies renovables i l’eficiència energètica de l’enllumenat públic; en l’adquisició de vehicles sostenibles o en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, entre moltes altres actuacions. En total, 476 projectes dins el Pla d’Obres i Serveis i 387 més dins el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), amb una inversió de 7 milions d’euros. Perquè estimam la nostra terra i el nostre entorn, i perquè les institucions han de ser les primeres a liderar la transformació cap a municipis més sostenibles.

«A peu de carrer» va ser el lema del president durant la campanya electoral i ara s’ha convertit en una de les polítiques centrals que guia cada passa que donam com a equip de govern.

No oblidam la nostra paraula amb els mallorquins. No els abandonam després d’haver-nos confiat la seva confiança, sinó que els obrim les portes del Consell perquè aquesta sigui casa seva. Per això, des del primer moment hem fet feina per gestionar l’herència enverinada que ens varen deixar. Hem desempolsat expedients paralitzats, pagat factures amuntegades, posat en marxa projectes obl dats i adoptat les iniciatives que els ciutadans ens varen reclamar.

I tot això ja és una realitat que es pot veure i tocar. En som testimonis amb actuacions com la millora i conservació de les nostres carreteres, el desenvolupament de nous vials cívics per fomentar la mobilitat de ciclistes i vianants, les millores als accessos a Palma o el Pla d’aparcaments dissuasius. També en l’eficiència del cicle de l’aigua, amb la planta de compostatge de Llucmajor, en la construcció del Parc de Bombers de Santanyí, en la restauració del Castell d’Alaró, en la posada en marxa del Centre Libertas (per a dones víctimes de violència) o en l’adquisició de l’emblemàtic edifici de les Germanetes dels Pobres a Palma, destinat a una residència per a gent gran.

El municipalisme del Consell de Mallorca, l’Ajuntament dels ajuntaments, ara sí és una realitat.