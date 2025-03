Los ingleses lo expresan diciendo: What a pity! Y efectivamente, es una lástima. Porque en los peores años que ha sufrido la Policía Local de Palma, estuvo gobernando otro equipo de gobierno distinto al actual. Un equipo de gobierno al que no voy a entrar a calificar, solo recordar unos hechos objetivos: cuando las sentencias absolutorias de miembros de la Policía Local empezaron a publicarse, cuando ya estaban siendo acusados e incluso procesados el juez, el fiscal y el equipo investigador, cuando la oposición municipal pedía que se reconociera públicamente a los agentes injustamente procesados e incluso un buen número de ellos encarcelados, cuando todo esto estaba sucediendo, no hicieron nada para paliar los efectos devastadores que habíamos sufrido. Ni siquiera pedir disculpas. What a pity!

Este equipo de gobierno, después de ganar las elecciones, en el Pleno Municipal de 27 de julio de 2023, afirmaba lo siguiente (cito textualmente del Acta): «Los funcionarios que han sido pues atrapados en un enjambre de líos, mentiras y acusaciones, que se ha demostrado que eran personas inocentes, merecen todo nuestro apoyo. Merecen el restablecimiento de su dignidad. Merecen que la administración local, su casa, sea la que está más a su lado y les reconozca y les devuelva la dignidad y el honor. Por tanto, evidentemente, en eso nos encontrará al lado de ellos, sin ninguna duda».

Se aprobó una transaccional en dicho Pleno, cuyo apartado primero rezaba así: «1º. Realizar un acto público de reconocimiento institucional en un espacio emblemático a los policías locales y funcionarios de la Administración que fueron víctimas del ‘caso Sancus’ con asistencia de los mismos; de agentes de Policía Local, funcionarios, familiares, funcionarios de otras administraciones y público en general que deseen asistir». Gracias por su esfuerzo, D. Fulgencio Coll Bucher. De corazón.

Pero hoy, como se dice vulgarmente, el acto no está ni se le espera. Me encantó ver el muy merecido reconocimiento público de aquellos que nos salvaron de la tragedia a la que estábamos siendo conducidos en los años del terror. ¿Y qué hay de las víctimas? What a pity! Miren, el acto en sí no va a devolver ni mínimamente todo el dolor, el escarnio, la humillación ni la indignidad que hemos padecido durante años. Ni tampoco la luz del día ni la libertad a quienes estuvieron privados de ella. Pero sí servirá para aliviar el escozor de las heridas, para amortiguar la decepción y frustración que sentimos. Para que todos los familiares puedan ver a sus seres queridos en un acto público en el cual se les reconoce todo ese dolor. Recordemos que muchos niños y niñas en aquellos años fatídicos vieron como el nombre de su padre o madre aparecía una y otra vez en algunos medios de información, relacionándolos con gravísimos hechos delictivos existentes sólo en algunas mentes malvadas.

También servirá para que uno de los mejores oficiales de policía que ha tenido nuestra ciudad, Biel Torres Pericás, pueda sentir, desde el lugar que esté ahora, el calor de todos los que lo queremos. Para que su familia reciba el cariño de los que hemos sido su otra familia durante tantos años y, sobre todo, el respeto por su profesionalidad y buen hacer. Y si el acto no se realiza nunca, seguiré diciendo: What a pity!