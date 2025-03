El presidente de la Federación Hotelera, Javier Vich, ha sido claro y rotundo en Berlín: la masificación en Mallorca no es un fenómeno generalizado. Alguien tenía que decirlo porque podría parecer que durante algunos meses los ciudadanos de Balears no nos podemos mover de casa por la presencia masiva de turistas por las calles de nuestras ciudades y eso no es así.

Sí es cierto que a ciertas horas del día hay mucha gente en el centro de Palma por los cruceros, que determinados restaurantes están llenos y que los residentes pueden tener problemas para encontrar una mesa, pero eso no justifica este gran debate que existe desde hace meses y que desde mi punto de vista es bastante exagerado, sobre todo después de la experiencia del verano pasado. Intenten viajar a algunas ciudades europeas en temporada alta. Por experiencia propia he pasado horas haciendo cola para ver algún monumento histórico (hasta seis en un caso concreto) y hasta he tenido que esperar 20 minutos para poder sacar dinero de un cajero. Me gustaría que nadie me excluyese para poder visitar de nuevo las principales ciudades europeas. Es cierto que el fenómeno de tik-tok y las tonterías que se publican puede disparar la presencia de curiosos en determinadas zonas de las Islas, pero será algo pasajero como lo suelen ser todas las modas. En el momento más inesperado no hará falta hacer cola para bañarnos en es Caló des Moro, aunque conozco a cientos de mallorquines que no conocían esta cala de Santanyí hasta que empezó a salir en los programas de televisión. Alguien tenía que decirlo porque es una evidencia que también hay grandes colas en la Vía de Cintura, y sobre todo a determinadas horas, y no precisamente en temporada turística. La conclusión es que los coches de alquiler no son los culpables de esta saturación. Es hasta cierto punto sorprendente que mientras gran parte de los destinos turísticos del mundo intentan imitar a Balears por ser un producto de éxito aquí consintamos reiteradamente tirarnos piedras sobre nuestro tejado cuando tenemos una oferta hotelera entre notable y excelente y una costa que también es la envidia de media humanidad. Por lo tanto, evitemos flagelarnos continuamente y disfrutemos de lo que tenemos. Y por eso alguien tenía que decirlo.