L’articulisme té la servitud de l’actualitat, però, com que la gent sovint està embafada de tanta actualitat –massa realitat és insuportable, que deia T. S. Eliot– i com que, també, els diaris van saturadíssims de notícies i fets i personatges actuals, de vegades l’articulisme es pot permetre d’anar més a lloure. En aquest sentit, és un gènere tan lliure com qualsevol altre. En lloc d’una opinió sobre un tema actual o d’un comentari sobre la realitat política o socioeconòmica, un article pot ser, per exemple, un enfilall de frases o de reflexions o d’observacions sobre el que sigui i de la naturalesa més diversa. Amb una dimensió ètica, posem: «En una època hedonista i amoral com la nostra, la virtut impressiona i sedueix molt més que el vici». O, també, sobre la vanitat literària: «Res no devalua –ridiculitza, humilia, vandalitza– més l’ambició literària que desmuntar i buidar una biblioteca». O, per descomptat, també sobre la cosa romàntica i els assumptes del cor: «L’amor requereix perseverança; el desamor exigeix resistència». També hi cap, en un article muntat a partir de frases i reflexions inconnexes o més ben dit no òbviament connectades, el tema etern de la vida rural versus la vida urbana: «Viure en una ciutat és com fumar: una vegada ho has deixat, et fa oi només pensar de tornar-hi». I les frases que són com definicions més o menys perspicaces i imaginatives de conceptes o d’estats d’ànim, com ara aquesta: «La melancolia és el cervell posant-se tou, el cor posant-se cursi i el caràcter dimitint del present». No hi poden faltar les frases amb una dimensió de xoc generacional, en un article com aquest: «Els joves tenen menys dret que els veterans a jutjar severament les obres dels altres no perquè siguin joves, sinó perquè han fet molta menys feina». Una altra frase o reflexió o apunt o observació o semiaforisme que no pot faltar en un article com aquest és sobre l’escletxa o conflicte entre els individus i els col·lectius: «Tots els individualistes tenen alguna cosa de salvatge o de mig boig; totes les organitzacions tenen alguna cosa de secta». També hi caben preguntes retòriques de to poètic i grandiloqüents: «Els ideals i les il·lusions: ¿són un eclipsi del seny o són el sol de l’esperança?». Idealment, un article com aquest hauria d’acabar amb un bon tro, però ja hem dit que l’articulisme és un gènere lliure i, per tant, no hi entén de coses ideals. Aquest acabarà, per tant, no amb un tro sinó amb un simple punt i final.