Las portadas de los diarios anunciaron la semana pasada que se había resuelto el gran enigma de la Guerra Civil en Mallorca: el nombre de la quinta miliciana asesinada en Manacor que escribió un diario de la batalla. Dos investigadores comunicaron a la prensa que tenían una hipótesis y algunos la publicaron como una certeza, cuando no es así. Todavía nadie ha encontrado ninguna evidencia sobre el nombre de esta miliciana. Ahora han publicado indicios, pero no hace falta ser abogado para conocer la diferencia entre indicio y evidencia; o ser académico para distinguir entre hipótesis y conclusión.

En Periodismo e Historia, dos disciplinas tan comprometidas con la investigación de la verdad, existe la premisa de no publicar hechos no confirmados. Está prohibido afirmar que alguien «podría ser» algo (así, en condicional) porque podemos crear falsas alarmas o expectativas. La sociedad solo debe ser informada de hechos previamente verificados. Por eso, la encomiable labor que realizan investigadores durante años detrás de un enigma imposible hay que valorarla, pero no por ello debemos precipitarnos en comunicar una hipótesis no confirmada cuando, además, hay varias evidencias que la contradicen.

Los investigadores, Jaume Miró y Julià Rodríguez, proponen en la revista catalana Sàpiens el nombre de Josefina García Prats, una joven barcelonesa de 26 años que sirvió como enfermera en Mallorca en una columna del partido comunista PSUC. Entre los principales indicios están que escribió una carta con un estilo muy parecido al del diario y que dejó de pagar la cuota del sindicato justo después de su presunta muerte en Mallorca.

Sin embargo, hay tres documentos que echan por tierra esta teoría. Uno es un certificado del Comité de Milicias que afirma que murió en el frente de Madrid el 15 de noviembre de 1936. Los otros dos son el registro de la sede de su columna, la Caserna Carles Marx, y una carta de su propia madre que confirman el mismo lugar y fecha de muerte. Todo ello encaja con el contexto de la guerra. Ese día los milicianos catalanes (muchos llegados de Mallorca) sufrieron una grave derrota en Madrid. Estas evidencias obligaron a descartarla en investigaciones precedentes como una de las asesinadas en Mallorca.

Ahora, Miró y Rodríguez afirman que estos documentos mintieron sobre su muerte real para que la madre continuara cobrando el subsidio como miliciana. Fue lo que ocurrió con sus dos compañeras asesinadas en Mallorca, las hermanas Mercedes y Daría Buxadé, y aportan un documento de milicias que dice que estas últimas seguían luchando en Madrid. No obstante, hay dos razones que contradicen esta teoría: en el caso de Josefina se certifica la muerte (con lugar y fecha) y, además, el registro de la Caserna Carlos Marx de las dos hermanas indica, a diferencia de Josefina, que han «desaparecido en Mallorca».

En definitiva, el gran misterio de la Guerra Civil en Mallorca todavía no está resuelto. Si los investigadores perseveramos en este trabajo colectivo, aparecerá esa gran evidencia y pondremos de verdad nombre a la miliciana escritora que fue fotografiada con rostro desafiante en Manacor poco antes de ser violada y asesinada.