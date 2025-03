Durante bastantes años venía el lechero a casa de mi abuela a traer leche Blahi. Seis botellas en envase de vidrio cada lunes, que se administraban como un tesoro. Si esa semana nos íbamos a quedar a dormir nosotros, los nietos, pedían ocho. Tengo el recuerdo infantil de esa leche, un sabor inolvidable. Hace años que la antigua fábrica es un supermercado (de una marca que no es, ni de lejos, de las que paga mejor la leche a los productores). Ahora acabamos de conocer que cierra la vaquería Son Suau, la segunda más grande de Mallorca, asociada de forma directa al hecho que Agama ha decidido no comprarles más leche. Ya han cerrado otras vaquerías, es un sector en una profunda crisis. Y entonces, ¿dejaremos de beber leche mallorquina? ¿Por qué no consumimos producto de proximidad? Seguro que hay muchos factores, y el del precio es uno de ellos, pero no el único. Hay muchas cosas a plantearse.