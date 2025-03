Almuerzo con amigos y conversamos sobre cómo hay que arreglar el mundo cuando sale uno y apunta: «Tal vez quienes cobren prestaciones por exclusión social no deberían votar. Estos votos son cautivos de quien tiene el poder». Se hace el silencio. No entramos en el debate, quién sabe a dónde nos llevaría. Y entonces me pongo a pensar y escribo a bote pronto temas tabú, aquellos que no deberíamos tocar según con quién para evitar desencuentros espantosos como el del ‘despacho oval’.

1. Trump, en toda su extensión.

2. ¿Ha cometido Netanyahu un genocidio en Palestina?

3. Dos clásicos del negacionismo: las vacunas y el cambio climático.

4. ¿Hacia dónde nos llevan Pedro Sánchez y Puigdemont?

5. ¿Por qué sube la ultraderecha en Occidente?

6. El catalán de Mallorca.

7. ¿Aumentaría la xenofobia social divulgar la nacionalidad de los reclusos de las cárceles?

8. ¿Resolvería el problema de la vivienda expropiar los pisos vacíos?

9 . ¿Tienen derechos los okupas?

10. ¿De qué sirve la conciencia woke?

¿Se puede decir ‘guapa’ a Yolanda Díaz? El beso de Rubiales, los ‘robos’ al Real Madrid y el espectáculo taurino. ¿Comprar ahora un coche de Elon Musk significa alinearse con los ultras? ¿Qué hace todavía en política Le Senne? Los hoteleros que destruyen el medio ambiente, el turismo vacacional, los cruceros, las redes sociales, la internalización de IB3,... vaya, ni me lo imaginaba cuando empecé a escribir, ¡me quedo corto de espacio!