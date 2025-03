La ventaja, o la magia, de cualquier libro –sea una novela, un ensayo, un diario o una memorias– es que siempre tiene un anclaje con el momento en que lo estás leyendo, sea una relectura o sea la primera vez. Lo he comprobado esta vez con Gente de Hitler. Los rostros del Tercer Reich, de Richard J. Evans, que lejos de centrarse solo en la biografía del líder nazi, se detiene en cómo tanta gente, aparentemente corriente, colaboró en sus crímenes. Hay un momento en que se pierde el sentido, en que gente que pasa por corriente se deja seducir y engañar. Eso ocurrió entonces pero –y esa es la lectura de hoy, la magia de esos libros que te devuelven al momento– también está sucediendo ahora.

Y si le quito la imagen de Hitler veo a Trump. Y a otros líderes que se han buscado enemigos inexistente o que han creado un mundo paralelo y un historia. Un reunión de Trump con sus colaboradores en la Casa Blanca se parece mucho a las de Hitler y los suyos. Trump tiene a Musk y Hitler tenía a Goebbels. No es la primera vez que eso me sucede, coger un libro cualquiera –escrito en la época que sea, trate de lo que trate– y hallar una relación absoluta con el momento presente. O que tengas la sensación –conforme avanzas en sus páginas– de que no eres tú quien esta leyendo sino que el libro te lee. Pasa mucho con las historias de ficción, cuando tú te conviertes en protagonista de la historia. Pero no solo. Te ves en Dickens, ya sea en sus novelas o en sus artículos. Las historias que se cuentan en los libros dejan de pertenecer a quienes las han escrito cuando se leen. Cuántas veces, hace años, fui uno de los Mosqueteros. Y qué bien nos engañó Dumas con el cardenal Richelieu. Creía que eso se daba solo en la ficción. Pero también la historia pasada nos recuerda que seguimos en ella, en los años 20 y 30 del siglo XX. Y eso lo he visto en el libro que me ha atrapado estos días.