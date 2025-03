El mundo transcurrió más o menos de la misma forma durante miles de años, quizá hasta que se inventó la pólvora y eso aceleró las guerras y las conquistas. Luego, de nuevo otro valle de cientos de años hasta que la economía empezó a depender de los combustibles fósiles, con una intensidad jamás conocida, hace doscientos cincuenta años. Más adelante llegó la era del petróleo, que ahora da sus últimos coletazos, según creen algunos. Un siglo y medio de acelerón inusitado. No solo de la tecnología, también de la longevidad, las enfermedades crónicas y mentales y el ritmo de vida. Igual que a la economía y a los medios de producción, el petróleo también nos ha metido a nosotros gasolina en el cuerpo. Y en la mente. ¿Qué será lo siguiente? Están en ello. La prensa dice que el cuarenta por ciento del CO2 que emitimos los humanos a la atmósfera es responsabilidad directa de solo veinte empresas. Ya lo sabíamos, pero esto deja claro que el desarrollo iniciado a mediados del siglo XIX tenía las piernas cortas y unas consecuencias funestas para todo lo que está vivo: el planeta, el mar, el aire, los animales y plantas, nosotros. Ahora que empiezan a probarse los coches voladores, parecería que el ser humano es suficientemente inteligente como para no volver a tropezar en la misma piedra. Pero no. Nunca nos basta en eso de errar. Somos de una tenacidad pasmosa. Hoy se apuesta todo a las tierras raras, a los minerales escasos que, como el petróleo, se acabarán algún día y, como el petróleo, provocarán guerras, miseria, subdesarrollo, desigualdades y hasta crímenes. El mundo fue similar durante miles de años. Habrá que ver cuánto nos dura el nuevo Eldorado, ese maná que promete hacernos la vida más fácil.