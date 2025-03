La noche transcurre entre algún grito de dolor y una televisión que resuena en la lejanía. Y el entorno se llena de esa luz artificial tirando a blanca con matices amarillos y que a su vez ilumina pasillos largos repletos de historias. La sala de espera permanece vacía mientras que en el horizonte los faros de los vehículos van y vienen por la carretera de Valldemossa en esa hora perversa en la que se cruzan el madrugador y el trasnochador. El hospital de Son Espases, al igual que el resto de centros sanitarios públicos y privados, no duerme nunca, son ciudades en marcha las 24 horas porque los enfermos necesitan cuidados de día y de noche. Enfermeras y enfermeros entran y salen con bolsas de suero, con tensiómetros, con calmantes…con paciencia. Y casi siempre con buen humor aunque su día sea malo, como puede ser el suyo o el mío. Sin llegar a tener plena conciencia de ello, durante jornadas, semanas y meses se convierten en parte de tu familia, son ángeles que entran y salen de la habitación y asisten a la rutina diaria de observar como unos pacientes reciben el alta y otros no pueden sacarlo adelante. Y el esfuerzo es no llevárselo después todo a casa, lo bueno y lo malo, y tratan de desconectar y de vivir como hacemos usted y yo porque no pueden cargar con todas las penas ni todas las alegrías. Todo no cabe y también sería injusto. Y te vas después de semanas o meses y no puedes dar las gracias como es debido porque el turno de quien te ha cuidado no coincide con tu marcha o porque todos tenemos ese punto de egoísmo con el que está construida el alma humana y queremos salir rápido y volver a la rutina olvidada. Y allí siguen, son los ángeles haciendo su trabajo en silencio, dedicando su vida a salvar la de los demás.