Desde hace ya meses venimos informando, con satisfacción, de cuáles son los datos de ocupación de las Illes Balears. La media anual de 2024 nos arroja cotas de récord, con una afiliación media de 570.000 personas afiliadas y un crecimiento interanual de un 3,3%.

El número de personas en situación de paro no alcanza en las Islas los 29.000 de media anual. Además, empezamos 2025 afirmando que un 65% de nuestros contratos son indefinidos y que los de jornada completa son muy superiores a los parciales en nuestra comunidad frente al conjunto del país. Por no hablar de que Baleares ha sido la única comunidad autónoma capaz de crear empleo y reducir las listas intermensuales del paro incluso los meses de invierno, especialmente en diciembre y enero.

Sí, ha llegado el momento de abandonar el discurso de la precariedad laboral en Illes Balears.

Lo decimos con satisfacción pero desde la prudencia, siendo muy conscientes del esfuerzo realizado por el tejido empresarial y también por las personas trabajadoras, y sabiendo que, aunque rocemos el pleno empleo, existe aún un nicho de personas en situación de desempleo de larga duración centrado sobre todo en los mayores de 45 años. Es nuestro paro estructural. Hablamos de unas 6.500 personas de entre 45 y 54 años, que ascienden a 10.000 si incrementamos la edad hasta los 60 años.

Por este motivo, desde el Govern hemos diseñado el Plan de Seguimiento Intensivo (PLAN SÍ) desarrollado específicamente para este colectivo. Es un proyecto pionero dirigido a personas que en su día se inscribieron como demandantes de empleo y que tras más de 12 meses sin cambios en su situación ya no son objeto de políticas de ocupación. Tal vez están cobrando una prestación, o un subsidio, o tal vez no están incluidas en ningún supuesto, por lo que nosotros vamos a reactivar sus expedientes. En todas las Islas.

¿Qué pretendemos? Lógicamente, que esas personas se reincorporen al mercado laboral con las mejores condiciones, pero sabemos que eso requerirá de un análisis real de su situación y para eso necesitamos y pedimos su colaboración. Porque el SOIB y el usuario comparten esa responsabilidad de que el sistema funcione. Necesitamos atar cabos, analizar la situación y entender por qué habiendo plena ocupación en las Illes Balears, este grupo no encuentra un puesto de trabajo. No tenemos miedo a la respuesta, porque no existen respuestas equivocadas sino preguntas mal formuladas. Ahora vamos a formular las preguntas correctas y a pedir la implicación necesaria para ofrecer el servicio que el SOIB debe dar.

Este plan se coordina, además, de forma ágil y dinámica con la Consellería de Educación para contar con los tan necesarios y demandados cursos de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia profesional para la obtención de titulación oficial y de cursos de cualificación y recualificación en sectores estratégicos. Y en caso de detección de colectivos vulnerables echaremos mano de nuestro concierto con el tercer sector.

En la fase inicial, cerca de un millar de ciudadanos de las Islas que forman parte de este colectivo van a recibir citaciones semanales para volver a empezar sus expedientes, buscando esas respuestas a preguntas que ya no se formulaban. Con todo ello podremos tener un diagnóstico que nos permitirá adecuar las políticas activas de ocupación en un Plan global sobre el que ya estamos trabajando.

Es la responsabilidad del SOIB, pero es una responsabilidad compartida. Este SOIB no quiere cabos sueltos.