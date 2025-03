Un amic em va dir: ahir durant la nit tingué un moment en què em vaig sentir molt a prop de Déu, experimentant vivament que m’estimava. Jo li vaig respondre: això és meravellós, perquè sentir-se així estimat per Déu és fonamental per a sebre estimar als altres… Déu abans de nosaltres néixer ja pensava fer de cada un de nosaltres una «obra d’art» a travers de mil peripècies en la vida a on es veu la mà de Déu que va modelant la nostra persona com si fos un escultor, com diuen de Miquel Ángel que quan va veure el bloc de pedra de les mines de Carrara, ell ja s’imaginava l’estàtua de Moisès. El que anà fent, fou a cops de martell retirant el que sobrava fins que aparegués la figura… Sentir-se estimat per Déu és el desig més ardent que sent l’home. Parla Déu Pare: «¿pot una mare deixar d’estimar el fill de les seves entranyes? Però, ni que alguna l’oblidàs, jo mai t’oblidaria» (cf.Is 49,14-16). Ramon Llull fa eco d’aquestes paraules en el verset 52 del llibre d’Amic i Amat: Jo no he deixat mai d’amar-vos des del dia que os vaig conéixer… I respongué l’Amat: ni jo, després que tu m’haguessis conegut i amat, mai t’he oblidat.