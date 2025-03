Tota la meva admiració envers la presidenta Prohens. Si perd la presidència no tindrà dificultats per trobar feina. És capaç de fer passar sabó fluix per Myrurgia de 1916, aquell de pastilla que va enlluernar les dones riques de l’època. En el discurs de la Comunitat va proclamar que el nou paradís a la terra és diu Illes Balears i no és un miracle del Bon Jesús, sinó d’ella i del govern que presideix. Renoi, tenim un país de mel i mató! Carmen Planas, l’eterna presidenta dels empresaris, vol que el mandat conservador duri més que foc de pinyol. És comprensible. Si això és guerra que no vingui la pau. Tanmateix, a Palma, s’han comptabilitat unes sis-centes barraques i passen del miler les persones que viuen al carrer o es deixen veure pels albergs de beneficència. Però la presidenta va passar-hi de puntetes. Tampoc va analitzar problemàtiques tan preocupants com la falta d’habitatge, l’arribada de les barques de la fam o la massificació turística. Ni va aprofundir en el drama que suposa, per a moltes famílies, tenir feina i no arribar a finals de mes. Així i tot som uns privilegiats, és cert. La pobresa és un càncer voraç del món sencer, encara que entre nosaltres actualment no assoleix la categoria d’epidèmia. Hi ha paratges foscos, en els quals la fam i la misèria esclavitzen els pobles. L’OMS alerta d’una malaltia d’efectes mortals detectada en el Congo que probablement tindria el seu origen en uns infants que consumiren ratpenat. És la misèria superlativa, la pena de ganivet que talla l’ànima. En el primer dels dos volums de Llegendes i tradicions d’Inca (Lleonard Muntaner Editor, 1998), Gabriel Pieras fa esment de madò Beca, una marginada dels anys desolats de la postguerra. Conta Pieras que «la pobreta s’alimentava de gallines mortes torrades amb plomes i tot, generalment trobades a camins i torrents ja mitges podrides». Entre madò Beca i les criatures del Congo que menjaren ratpenat trobaríem la mateixa mirada, la del desemparament o soledat infinita. A qualsevol part del món i a qualsevol època hi ha misèria, perquè sempre i arreu hi ha hagut miserables. El feudalisme, l’imperialisme, el colonialisme, el caciquisme i tantes altres formes de opressió i rapinya... En referència a l’Espanya del segle XIX, Antonio Espina afirmava que «impuestos y gravámenes no iban a parar al erario, sino a los bolsillos de impecables levitas y de vistosos uniformes». I qui diu això d’Espanya, ho pot dir de mitja Europa. En fi...! Al tombant del segle XIX, el president Faure feia encendre tots els llums de l’Elisi per obsequiar el tsar Nicolau II amb un àpat pantagruèlic. Ho conta Néstor Luján, un savi en tot i un expert en gastronomia. Començaren amb huitres de Marennes i seguiren amb disset plats més. França venia d’una revolució social, Rússia en covava una altra. La setmana passada vaig veure una teringa de migrants de pastera prop de la Riera, davant la caserna de la policia. Eren una imatge dissonant en una Palma alegre: el carnaval, la festa de la Comunitat... Som uns privilegiats, diu la presidenta Prohens. I és cert. Encara que, de tant en tant, un sent vergonya d’ésser-ho. Els migrants i jo no creuarem les mirades, però ben segur que les seves eren com les dels infants del Congo, com la de madò Beca. Tinguem-ho present. En política les explosions socials no es preveuen, s’expliquen quan ja s’han produït.