Quan es parla d’aprofitar literàriament, o cinematogràfica, la relació entre pacient i psicoanalista, o psicòleg, tothom recorda el Tony Soprano d’Els Soprano, la tercera o quarta millor sèrie de la història, o potser l’igualment mafiós Paul Vitti de la pel·lícula Una teràpia perillosa. El mètode, i coartada, d’aprofitar aquests diàlegs terapèutics l’emprà abans Philip Roth a El trastorn de Portnoy, com Hélène Cixous i Oliver Sacks a diverses obres, o John Katzenbach a El psicoanalista o Sheila Heti a Maternitat, del 2018. Aquesta escriptora canadenca, ja que hi som, s’havia fet famosa el 2008 amb la idea de The Metaphysical Poll, un bloc on la gent publicava els somnis que tenien de Barack Obama i Hillary Clinton durant les primàries del Partit Demòcrata. El bloc, parcialment vigent a la xarxa, tenia diverses seccions (’Somnio amb Hillary’, ‘Somnio amb Barack’, ‘Somnio amb ambdós’, ‘Somnio amb McCain’...), rebé centenars de somnis «teòricament reals» (en el sentit d’autèntics, malgrat que l’expressió és mala d’explicar), i durant uns mesos es va fer molt famós. I m’estimo més pensar que no ha tingut continuïtat.

Casualitats de la vida, perquè ara una escriptora francesa, Nolwenn Le Blevennec, ha publicat una novel·la, La matinale, que evoca i podríem dir actualitza aquests recursos. Comença amb una cita de Roth, i avança transcrivint el monòleg, davant el psiquiatre, d’una famosa periodista que després d’anys d’èxit a la televisió veu desembocar la seva vida en una crisi sentimental i professional..., que encara la durà a tràngols pitjors. La novel·la s’ha fet famosa perquè en el riu de la conversa que hi amolla la protagonista, la política i els polítics apareixen com una mena de personatges intrusius, i això planteja, a la protagonista i al lector, què hi fan allà i qui els ha donat permís per presentar-s’hi, ocupant fins i tot els seus somnis. Cadascú sap quin personatges apareixen als seus somnis, o malsons, però el fet que no hi hagin estat convidats és un altre retret que podem fer als polítics. En tot cas, el millor i més tranquil·litzador és atribuir aquestes aparicions a l’inconscient, perquè a més d’ignorar si existeix, qui podria atribuir-li cap culpa?