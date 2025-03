Venimos de unos días de orgullo balear del que he escrito en otras ocasiones y que podría ir más allá de la celebración y lo lúdico. Si realmente queremos prosperar este debería manifestarse a diario y creo, sin duda, que lograría unos derroteros muy diferentes para una comunidad autónoma poco influyente, rota y dispersa. Creo en lo balear gracias a la UIB y a las maravillosas amistades y contactos que me han brindado las islas hermanas (nunca comprenderé eso de islas menores). El orgullo requiere un instinto de pertenencia y también entender perfectamente de qué se está orgulloso. No puede quedar en una anécdota y su profundidad exige conocer de dónde venimos y aquello que ha quedado atrás. Es, pues, un sentimiento que se proyecta hacia el futuro y que proviene del pasado. En este presente que censura todo lo identitario y la tradición es complicado reivindicar lo que para algunos es una manifestación de clasismo o de discriminación. Absolutamente lamentable, pero es así y toca aceptarlo. De la misma manera que debemos intentar comprender que el espíritu de pertenencia y de tribu haya llevado a un municipio a defender a alguien que ha cometido, probablemente sin dolo y premeditación, un mediático fratricidio. El Día de Baleares ha venido precedido por aquel sentimiento que expresó Fuenteovejuna: todos a una. Lo ocurrido en sa Pobla encaja en lo que Lope de Vega quiso narrar con la muerte del comendador. Un grupo importante de ciudadanos se ha unido ante el drama de un paisano que, seguramente sin prever conscientemente las consecuencias, terminó matando a su hermano. El pueblo sabe perfectamente quién es el hermano bueno y el hermano malo. Y cierto que juzgar y etiquetar es una perversión moderna de la que deberíamos librarnos. En esta ocasión el que se haga justicia recae sobre un amigo al que admiro como universitario y abogado: Jaime Campaner. El caso tiene gran trascendencia sobre ese sentir, sobre esa pertenencia y sobre ese orgullo (que requiere lo previo) mencionados al principio. La ley puede ser dura (dura lex sed lex) y lo tenemos claro, pero la comprensión de lo justo es algo que trasciende la normativa vigente. Campaner, por ahora, ha conseguido que un hombre bueno (al que no conozco personalmente) no tenga que sufrir la prisión preventiva. Su pericia ha desmontado este consolidado automatismo: un caso de pena de prisión elevada conlleva el riesgo de fuga. Creo que ver a Miquel en la calle hasta que se celebre el juicio no creará alarma social en una localidad donde la falta de mano dura y de medios crean el mejor escenario para la criminalidad e inseguridad que padece sa Pobla. Esta tragedia existe porque la ley no actuó a tiempo ante un personaje conflictivo –detalle conocido por todos– que también era hijo y hermano. Ahora, la familia sufre un calvario mayor y el pueblo –que siente– lo sabe y clama justicia.