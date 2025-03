He recordado esta película (Sam Garbarski, 2017) de caraduras y ventas engañosas de sábanas, tras las palabras de desprecio a Europa de Trump (vendedor y condenado por cuestiones de sábanas) y el anuncio de otras sábanas: la lista de contactos de Jeffrey Epstein (aunque sobre esto habría mucho que hablar). EEUU rompe el matrimonio con la sumisa Europa, tras años de dominio, bases militares e imposición de su modo de vida. Convidada de piedra en la OTAN, Europa ha apoyado sin pestañear sus más absurdas decisiones, que nada tienen que ver ni con el Atlántico ni con el norte, como la invasión de Iraq –con la excusa de la existencia de armas de destrucción masiva que los propios líderes de entonces reconocieron que sabían que no existían– o la exigencia de pasividad y apoyo a Israel ante el genocidio palestino. Se hunde Alemania, motor de Europa, que con gas natural barato fluyendo desde Rusia, se convirtió en un competidor importante, particularmente en la industria del automóvil, un icono en los EEUU. Biden afirmó que, si se producía la invasión de Ucrania, el Nord Stream sería destruido y fue profético: el gaseoducto sufrió sabotaje. El ataque contra la UE, antes larvado, es ahora manifiesto, acompañado de humillación y de un vocabulario soez. Entretenida en su torre de marfil, promoviendo que las tapas de los refrescos no se separen de las botellas, mantiene la inercia de guerra y muerte, lo que precipitará aún más su economía. Su irrelevancia es tal, que el secretario de Estado Marco Rubio dio plantón a la responsable de Exteriores Kaja Kalas «por cuestiones de agenda». Eso sí, exigen comprarles armas. ¿Despertará la UE? La exministra Arancha González afirmó que «la mejor manera de negociar con Trump es con la pistola cargada y colocada sobre la mesa». ¿Podrá luchar EEUU a la vez contra China y la EU? A lo mejor nuestra pistola cargada es aceptar ese divorcio y mirar a otros países en nuestro comercio y en la compra de armas.