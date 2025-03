En algunas torturas nazis, las víctimas estaban más cómodas que Volodímir Zelenski el viernes en la Casa Blanca. Acorralado en el despacho oval, con Donald Trump acosándole por un lado y J.D. Vance, por otro, el mandatario se convirtió en el primer presidente de la historia al que norteamericanos y rusos odian a partes iguales. Por lo que podemos concluir que al pequeño cómico de Kiev le quedan dos telediarios; una caída fatal en la ducha o una intoxicación alimentaria repentina son cosas que le pueden pasar a cualquiera. Al que echamos en falta en el martirio de la Casa Blanca fue al pequeño X, el hijo del billonario Elon Musk, al que podrían haber dejado correteando por la sala para que mordisqueara al político ucraniano. Poco a poco. Y sin piedad. Pero los asesores presidenciales no pueden estar en todo y se ve que se les pasó por alto. En Europa, en cambio, la mayoría de países admiran al heroico Zelenski, un comediante mutado en político, que entre sus méritos anteriores tenía haber ganado en 2006 el concurso ‘Bailando con las estrellas’, que en España ganó David Bustamante. No decimos más. Así pues, es previsible que en breve Pedro Sánchez tenga una conversación con él y le invite a visitar España, donde el jamón de jabugo cura todos los males. Y no descartamos, incluso, que le ofrezcan una cena con Ábalos, Jéssica y Koldo, que tiene que ser algo impagable para recuperar el estado de ánimo. O que le tienten con un apasionante viaje al espacio con Jesús Calleja, ante lo que Zelenski, muy serio, se plantará: «No, por ahí no paso. Prefiero volver a la Casa Blanca».