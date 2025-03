A estas alturas me empieza a extrañar que ningún escritor superventas no nos haya endosado ya un novelón de seiscientas páginas sobre la cuestión del presidente Mazón y la dana. Más que nada porque el caso da para mucho, casi tanto como la materia de Bretaña, por citar un ejemplo famoso. Con los retoques adecuados podría fructificar en un thriller contemporáneo que, a su vez, sería fácilmente adaptable en forma de serie por Netflix. Dejo este asunto al aire por si alguien se lo quiere plantear en serio. Nunca he sido capaz de saber si es verdad que la realidad supera la ficción, pero me parece que este caso tendría mucha enjundia, la verdad. En cualquier historia de misterio es importante que el acusado cuente con una buena coartada, que sea creíble y que no se contradiga en ningún punto. La contradicción es muy peligrosa para el posible culpable. Y da la casualidad de que en este caso, que ocupa todas las portadas, noticiarios y programas de televisión de entretenimiento, las contradicciones podrían ser demostradas hasta por un niño de parvulario. Dónde y a qué hora tuvo lugar la reacción del presidente. Que si comió aquí o allá, que si no se sabe dónde estuvo hasta que se presentó en el centro de coordinación operativa. Hasta seis versiones conocemos del almuerzo fantasma que le tuvo ocupado al mediodía y no sé cuántas más de lo que hizo después. Vamos mal… Y, como iba diciendo, no entiendo que ningún novelista mediático no esté ya a punto de agasajarnos con una narración de los hechos y demás. Desde luego, las cinco manifestaciones en las que se ha pedido la dimisión del político deberían ser más que suficientes para que este pidiera perdón y se marchara a su casa. Sin embargo, desde el punto de vista del antihéroe, lo literario está siendo su empeño en resistir. A eso sí que no le gana nadie.