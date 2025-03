Decíamos el otro día que toda guerra es un gran negocio, de ahí que normalmente sólo terminen cuando la paz ofrece más expectativas de negocio que seguir con ella. Pero lo decíamos sin aportar pruebas, y ahora el espectáculo porno del despacho oval, televisado en directo, nos confirmó que mucho antes de que se comience a negociar la paz en Ucrania (y en Gaza), y sin que ni siquiera se adivine en el horizonte, ellos ya están negociando la posguerra, que es donde a su entender estará el negocio. Sólo faltaba la firma. En las últimas semanas, dando por hecha esa futura paz, no se habla de ella sino de lo que Estados Unidos, Israel y Rusia obtendrán a cambio, y los buenos negocios que podrán hacer. Israel ya ordenó a los palestinos que se vayan voluntariamente, que desaparezcan del mapa y de lo que serán unas playas de alto valor turístico, con hoteles inteligentes y toda clase de atractivos lúdicos, que sus socios norteamericanos se encargarán de construir y gestionar. Un paraíso muy rentable. Paralelamente, pretenden que Ucrania les ceda el 50 % de sus riquezas, no sólo tierras raras, porque si son sus socios comerciales, qué más garantía de seguridad quieren. Estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca. A Putin le ofrecen buenos negocios, y al invadido y saqueado una oferta que no podrá rechazar. De qué nos suena eso. Un enfoque práctico y realista, que además implica el fin del buenismo a escala global. El buenismo es para pobres, viva el malismo. Aún no existe esa palabra, pero ya se hace notar en forma de eufemismos. Porque ahí está la clave de los negocios. No es nada personal, sólo negocios, decían los mafiosos. Y si no se fían de ellos recuerden que estos negociantes, como los el despacho oval, también decían a sus esbirros «haz que parezca un accidente». Si se puede hacer que parezca un accidente, más fácil será que parezca un negocio. Que parezca un negocio es lo que escenificaron en sede presidencial. Y el mundo está pasmado ante la transparencia y sinceridad del presidente de Estados Unidos, algo que hace siglos no se veía en política. No busca pretextos ni pone excusas. Sólo son negocios. La infamia se expande, como el universo. La guerra siempre ha sido una continuación armada de los negocios. Excepto cuando la paz ofrece mejores negocios.