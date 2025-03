Nuestro sistema electoral, proporcional corregido mediante la ley D’Hondt, forma parte del ordenamiento (la Carta Magna entroniza los «criterios de representación proporcional») y ha demostrado su funcionalidad desde que fue utilizado por primera vez hace casi 50 años para alumbrar el primer parlamento democrático de la Transición, que acabaría siendo constituyente.

En virtud de este sistema electoral, las formaciones nacionalistas, extendidas sobre una sola comunidad autónoma, juegan un papel activo en la formación de mayorías de gobierno. A estas alturas, ya no deberíamos escandalizarnos por ello.

En este marco, las minorías catalanas, que han desempeñado muchas veces un papel insustituible en la formación de la mayoría gubernamental, exigen una rebaja de la deuda acumulada por las CCAA, entre otras causas porque no se ha renovado la ley orgánica de financiación de comunidades autónomas (LOFCA) que ha quedado obsoleta (Baleares es una de las comunidades que han salido perdiendo con ese retraso). Quien se lamente de que las minorías influyan, a veces decisivamente, en la formación de la voluntad general es que no es demócrata o que no entiende la democracia.

Una rebaja de la deuda autonómica, que se convertirá en deuda estatal como es obvio, extendida proporcionalmente a todas las CCAA, libera a las autonomías de la parte correspondiente de parte de los intereses. Madrid, por ejemplo, ahorraría 300 millones de euros anuales.

Este simple ahorro no resuelve el problema de la financiación, que ha de abordarse sin más tardanza. Baleares y las demás CCAA no deberían perder el tiempo en rifirrafes artificiosos como el actual cuando lo urgente es reformar a fondo el sistema de financiación. En el caso de las Illas, el Régimen Especial de 2019 se ha demostrado insuficiente, toda vez que, según cálculos de la UIB del año en curso, solo el sobrecoste de insularidad oscila entre el 15 y el 18 % del PIB. Legítimamente,el archipiélago tiene derecho a disfrutar de una mayor cuota de los beneficios que la UE otorga a las regiones ultraperiféricas, y a ello deberían destinarse todas las energías políticas, mediáticas y sociales de la comunidad balear.