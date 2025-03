Le preguntan al pato Trump si sigue pensando que Zelenski es un dictador y él niega que lo dijera con una sangre fría abrumadora, como si fueran unos simples embustes de la prensa canalla, no dando pie tampoco a que se siga insistiendo en ese tema: siguiente pregunta. Puede que por cuestiones de edad, un poco como su antecesor en el cargo, tenga problemas de memoria. En pocas palabras, que esté perdiendo la chaveta si es que alguna vez la ha tenido. O es una simple muestra de sus rasgos psicopáticos, porque si de algo carece este locuaz pato es de empatía. En pocos minutos se puede observar a un fulano pagado de sí mismo, vanidoso, interesado y carente de sentimientos, por ejemplo con el pueblo gazatí, al que amenaza con sacarlo de sus propias tierras y montar un emporio de hoteles con su sello personal y el de su secuaz, Elon Musk, que se carcajea a mandíbula batiente mientras ambos juegan al parchís con el mapa mundial, anexionando nuevos territorios sin tener en cuenta para nada que pertenezcan a otro país, porque el planeta pertenece a su Estados Unidos. Se rodea de palmeros como Milei o Abascal, del que todavía el pato se pregunta de dónde ha salido por mucho que lo nombrara el otro día en público. Presidente, le chiva su consejero al oído, dedique unas palabras al muchacho ese de la barba que parece un califa sin camellos. ¿Quién? ¿Aquel moro que aplaude todo el rato? Bueno, es español. Motherfucker! Vale, diré que está haciendo un gran trabajo. En realidad, no ha trabajado nunca, presidente. Es igual, yo digo lo que me da la gana. Y mientras el gobierno de Milei efectúa un retrato de su presidente al calificar a las personas con discapacidad como idiotas, imbéciles, sobre todo sierra eléctrica en mano. Que Torrente sería un buen sustituto de Trump en cualquier materia es algo plausible porque parece que el pato se ha apoderado del guion de su próxima aventura.