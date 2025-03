arrebol

Estimado lector, ¿usted sabe aclararme si los autobuses del transporte municipal de esta lustrosa ciudad hacen servios de urgencias?

Por motivos variados, unos comentados en Tribunas pasadas y otras a aparecer en futuras, me desplazo en autobús prácticamente a diario; con trayectos diversos; en la abrumadora mayoría de ocasiones los conductores olvidan que las calles de Palma son de límite 30 km/hora. Por ejemplo, el recorrido a lo largo de La Rambla o calle Barrera, por poner dos ejemplos equidistantes en densidad de tráfico o de paseantes. Los que cruzan las avenidas, en las curvas cercanas a la plaza de España, parece que busque derrapar la parte trasera del vehículo. No es difícil ver a la gente impulsada al fondo del bus en los arranques o casi pegar las narices en la luna frontal en las frenadas. Increíble los de cero a cien en escasos segundos, para tener que detenerse a los pocos metros por un semáforo; o en la siguiente parada con usuarios; que obligatoriamente llevan unos minutos esperando en la pérgola, por que si te ven llegar corriendo, les falta tiempo para «chisclar» ruedas y salir zumbando.

Desconozco el funcionamiento de las multas impuestas a los vehículos guiados por trabajadores municipales; en las zonas de radar seguro de están sembradas; supongo que no deben pagarlas los chóferes; que ya sabemos lo mucho que duele el bolsillo; más que los reproches de pasajeros, un «¿llegas tarde a comer?» al conductor le entra por un oído y le sale por el otro.

Apreciado alcalde de nuestra soleada urbe, permítame un humilde consejo; no descartaría un control por sorpresa de alcohol y drogas, esquinas antes de la Plaza España, a eso de las 12am; es posible que me equivoque, pero si no las arcas locales lo agradecerán.

Los que vamos en bus asumimos que hay paradas, que las personas suben y bajan de él y que los plazos son moderados; si alguien tiene prisa puede coger un taxi, incluso moverse en BiciPalma, sin apeaderos ni recorridos enrevesados. Pocas desgracias ocurren con tal nivel de velocidad, aunque bien merece la pena aplicar aquello de más vale prevenir que curar.