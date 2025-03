Recuerdo a cierto profesor que en los años sesenta del siglo pasado solía repetir este refrán: La caridad bien entendida empieza por uno mismo. No sabía yo muy bien cómo interpretarlo y el profesor tampoco llegó a explicarlo nunca. Era un hombre más bien bajito, pero delgado, con una nariz aguileña que recordaba de algún modo el soneto que Quevedo tituló, Érase un hombre a una nariz pegado, en una sátira contra Góngora. Entonces, yo relacionaba el refrán con el egoísmo. Pensaba que antes que nada había que pensar en uno mismo y que con respecto a los demás, ya se vería.

Pero al parecer lo que el refrán pone de relieve es la importancia de cuidarnos y valorarnos para poder ayudar a los demás. Asegurarnos de que estamos en una posición fuerte antes de poder socorrer a los otros. Esto me recuerda lo que dicen en los aviones, que si hay una descompresión fuerte saltarán las mascarillas y que antes de ayudar a ponérsela a los demás hay que asegurarse de llevar puesta la propia.

Pero creo que si ocurre una emergencia en un avión abarrotado de gente, entre que te cae la mascarilla en la cabeza, cunde el pánico, no sabes cómo ponértela, el pasillo está atascado y el avión se desploma a una velocidad de vértigo, lo único que puedes hacer es quedarte quieto y apelar a Dios y a la suerte.

Pienso que la interpretación que hacía yo del refrán en mis años de infancia no es tan descabellada. Al fin y al cabo, García Márquez dijo: «No te esfuerces tanto; las cosas buenas vienen cuando uno menos las espera».

Cito de memoria, como Joan Perucho, que tenía tantos libros que no podía ir a comprobar sus citas ni a su propia biblioteca. Claro, esto se arregla con la informática, pero ya digo que me estoy refiriendo al siglo pasado. Pasado por agua, porque no tenemos nada de lo que presumir con respecto al pasado: dos guerras mundiales, desastre de Chernóbil, derrame de petróleo del Exxon Valdez, etc. Pero la caridad bien entendida empieza por uno mismo. La cita tiene sus orígenes en el latín y a lo mejor tiene aun otra posible interpretación: no abuses de ti mismo, ni tampoco de los demás, love and peace.