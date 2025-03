En dret romà, ben viu encara, si domines un territori, d’entrada, és teu. Trump ens ho recorda amb cruesa: Qui controla Crimea? Rússia? Idò d’aquí s’ha de partir. En dret antic, són possessors tant el propietari com el lladre. La possessió és un camí cap a la propietat. El poder crea el dret, la manus el mantén, una mena de sobirania privada que sotmetia coses, i persones. Adquirir consisteix en prendre la cosa. La força hi és essencial. El poder que no s’exerceix, se perd: Si t’ocupen la propietat i no refuses l’atac, hauràs d’anar als tribunals.

Ucraïna hi oposa el títol jurídic, la integritat territorial, el d’unes fronteres que també s’establiren arran d’una guerra més o menys llunyana. En un Estat de dret, el títol jurídic també acaba vencent a les vies de fet, però per articular-ne una defensa governativa eficaç, de la seguretat pública que no hagi de recórrer als jutjats, caldrien títols constitutius, com a Alemanya, no el calaportal entre notaris, registre, cadastre, ajuntaments, documents privats, etc, que fan conflictiva la prova de propietat.

Tanmateix, la legitimitat del dret exigeix basar-lo en la justícia i la racionalitat, i no en la força. La primera frase del Pacte Internacional pels drets civils i polítics apel·la a la democràcia: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació». Espanya n’és part signant. Si el pretens aplicar, t’empresonen. El dret l’imposa el poder i requereix d’una autoritat que l’apliqui. Si les potències diuen que és blanc, ho té cruu qui pretengui actuar com si fos verd (el color real hi juga un paper limitat, com la voluntat del poble de Crimea). La legitimitat d’un sistema social just exigeix que les institucions garanteixin dignitat i habitatge i que actuïn contra l’acaparament.

Hi ha un enorme conservadurisme en el dret. S’obrin finestres, qualque túnel, i mesures a mida, però l’arquitectura essencial roman. Cada vegada més sargida i enrevessada. Caòtica. Incomprensible. El cansament ha arribat a un punt en el que molta gent vota bulldozers, bulldozers que adoren la força i els seus mecanismes, que van arreu, sense distingir entre esbaldregar andròmines o parets mestres. Ni les més sagrades.