El pròxim dia 8 de març, com cada any, se celebra el Dia Internacional de les Dones o de la Dona Treballadora, una jornada per commemorar la lluita de les dones per la seva participació en el món laboral i dret a la independència econòmica. Dia que s’aprofita, també, per reivindicar la igualtat, els drets de les dones i, en especial, denunciar amb força el masclisme i el patriarcat. A més de les tradicionals manifestacions al carrer –sempre amb una espectacular assistència massiva per part de la ciutadania–, també és un dia al voltant del qual, tant organismes oficials com associacions feministes, organitzen distints actes informatius, tallers, conferències, etc.

Un dels actes al voltant d’aquesta celebració és Paraules per la Igualtat, activitat que se celebrarà demà passat, dimecres dia 5 de març, a les 19.30 hores a l’Obrador de Música de Marratxí, organitzat per Homes per la Igualtat–Mallorca, al qual estam totes i tots convidats. Dones i homes, de reconegut prestigi dins els seus àmbits socials o feministes, ens contaran fets viscuts personalment, pensaments, desitjos, propostes, o llegiran texts personals o publicats i poesies en favor de la igualtat o contra la violència de gènere, també hi haurà participació musical. Aquesta és una activitat que Homes per la Igualtat du a terme fa deu anys, un exercici de compromís i feina en favor de l’avanç cap a la igualtat. És un acte emotiu, amb gran participació, al que paga la pena assistir-hi. Enguany per celebrar els deu anys de Paraules per la Igualtat, hi ha una important novetat, s’ha editat un opuscle que recull totes les participacions de l’any passat, i mitja hora abans de l’acte, es presentarà en societat amb una roda de premsa amb els mitjans de comunicació. L’opuscle farà que quedi constància de tots els diversos testimonis de fets viscuts personalment, pensaments, poemes sobre igualtat, desitjos o propostes que s’aportaren l’any passat, serà un petit document perquè no es perdin ni s’oblidin les paraules amb transcórrer del temps. Totes i tots els que assisteixin a l’acte seran obsequiats amb un exemplar del nou opuscle. Tenim un llarg i difícil camí al davant, hi ha un proverbi xinès que diu: Un viatge de deu mil quilòmetres comença per un simple pas. Així que caminem amb fermesa i convicció cap a la igualtat real.