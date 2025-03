¿Sabías que el rey de España lo es también de Jerusalén? Como lo oyes, como lo lees. Felipe VI de Borbón es rey de hecho y por derecho de la ciudad de Jerusalén. Así lo marcan los cánones de la monarquía de la capital bíblica. Así lo establecen las leyes de sucesión en vigor para la ciudad santa. Porque, aunque otomanos, británicos y los fundadores del actual Estado de Israel, olvidaron este detalle o no quisieron tenerlo en cuenta, nadie ha suprimido este título real que sigue estando en vigor.

Los orígenes monárquicos de Jerusalén los encontramos en la Biblia judía. Saúl, David, Salomón… fueron los primeros. Muchos siglos después, con las cruzadas, los cristianos asumieron la corona de la realeza del lugar. En el siglo XVI, al final de las guerras italianas, en la Paz de las Damas, los Valois franceses declararon a los monarcas españoles como reyes de la ciudad santa de Jerusalén.

Desde entonces, la corona de la ciudad de Sión ha seguido la línea de sucesión de la realeza española hasta la actualidad. Por esta razón, Felipe VI es reconocido como rey absoluto de Jerusalén. Y la Constitución de 1978 atribuye al Monarca la potestad de utilizar el título de rey de España y de los demás que correspondan a la Corona (art 56.2). Uno de ellos es el de rey de Jerusalén. Esta historia me la contó hace muchos años un colega mientras paseábamos bordeando las murallas de la Ciudad Vieja, el centro histórico de Jerusalén, construidas por Suleimán el Magnífico y magníficamente restauradas en la actualidad.

En el momento de aquel paseo, el monarca español era el actual emérito. Hoy lo es Felipe VI. Claro que entonces, como ahora, este título no sirve para nada. Prueba de ello es que esta historia no la conoce casi nadie, ni aquí ni en Jerusalén. Lo que no sé es si este desconocimiento es bueno o malo.