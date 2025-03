Como la situación no se arregle y se imponga el sentido común, Marga Prohens tiene un tremendo dilema: elegir entre su –de momento– presidente estatal, Núñez Feijóo, o ponerse del lado de los intereses de su pueblo balear. La oferta del Gobierno Sánchez es clara: una quita del veinte por ciento de la deuda autonómica isleña, ampliada al resto de las comunidades, con un montante total de 83.000 millones. ¡Toma ya! Pero Feijóo se ha encabezonado en poner zancadillas. Argumenta que la medida beneficia a los catalanes, que por cierto salen menos bendecidos que los andaluces. Pero lo que en realidad busca el gallego desatado es debilitar a Moncloa y hacer la puñeta a la Generalitat. Y si para ello tiene que perjudicar seriamente a las autonomías que gobierna su propio partido, no se le caen los anillos en el intento. Feijóo se ha vuelto un peligroso desnortado. ¿No podría hacer Prohens gala de habilidad política y hacer entrar en razón al palomo de Compostela? Solo hay un límite para derribar a un Ejecutivo adversario: no hacer pagar las jugadas políticas de camarilla a los ciudadanos.

Feijóo ya mostró el latón con sus intentos de abortar el incremento del salario mínimo. Y ahora se ha vuelto a meter en otro berenjenal con la financiación autonómica. Es como si intentase maniobras desesperadas para frenar el crecimiento económico de la nación, aunque eso genere paro y desconcierto. Y el Archipiélago, que lleva seis décadas soportando un tremendo expolio fiscal y una durísima sangría de recursos, contempla azorado como el Consolat de Mar se opone a un gesto de generosidad de Madrid, ¡por disciplina de partido! Marga debe actuar. Agarrar avión, aterrizar franca y decidida, subir a la planta noble de la calle Génova y convencer al gallego huérfano de lógica que por este camino el PP estatal pelará castañas en la oposición hasta el día del Juicio Final.