Acabava de morir la padrina, el padrí ja havia finit. Els fills i néts, que eren molts, es reuniren a l’ampla casa pairal un matí de dissabte. Fets els munts de la repartició, allà, al racó, quedava una cadira baixa cordada a mà amb bova provinent d’humitats d’albufera, la fusta era de color mel; a cap dels molts familiars se li havia ocorregut atorgar-li la dignitat de formar part del llegat hereditari.

En qualitat de testimoni, hi estava jo convidat a l’acte distributiu de la família amiga. Res no em cridà tant l’atenció com aquella cadira baixa. Vaig sospitar que tots havien posat preu de mercat a cada objecte. M’interrogava: ningú sabia mirar més enllà del mercat? Ningú no hi valorava les mans artesanes que l’havien obrada? Ningú no destriava ni aura ni pàtina? Ningú hi entrellucava la padrina, asseguda en nits d’hivern, vora la xemeneia, llescant un bon pa moreno i torrant al foc roent trossos generosos de llonganisses per a tota la família? M’entrà pena al cor, com si fos «la tristesse du fini» de Paul Ricoeur. Cap familiar sabia distingir entre preu i valor?

He tornat al casal. El seu interior és ara buit de mobles i orfe d’aromes. Al fons del corral, afegida al munt de deixalles, hi destriï, abandonada i trista, la cadira baixa. Els familiars, a nul preu, taxaren l’honorable valor de la cadireta.