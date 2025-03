Un juez de Instrucción de Inca ha ordenado la excarcelación de Miquel, el vecino de Sa Pobla que el día 9 de febrero, a martillazos en la cabeza, acabó con la vida de su hermano tras una violenta trifulca. El sospechoso fue enviado a prisión preventiva. Como norma general, toda persona acusada de homicidio –matar a otra–, es encarcelada. Se trata de un delito muy grave, penado con entre 10 y 15 años de reclusión. Por eso, hasta que la Policía Judicial no finaliza la investigación de los hechos y las circunstancias que puedan haber concurrido, lo lógico y prudente es asegurar al sospechoso para evitar que interfiera en las pesquisas, destruya pruebas o directamente huya. Transcurrido el tiempo, a veces meses o incluso años, con mucha suerte, quizás el juez decrete la libertad provisional con ciertas condiciones u obligaciones, como una fianza, la retirada del pasaporte o presentaciones periódicas en el juzgado. Pero también puede ocurrir que el presunto homicida no pise la calle hasta que sea juzgado, que es lo más común.

En el caso que nos ocupa, el presunto homicida, tras sólo quince días privado de libertad, ha sido liberado. Mucha gente lo venía reclamando en las redes sociales y se estuvieron recogiendo firmas para pedir que lo dejaran libre. La movilización vecinal fue motivada por la compasión. Al parecer, la víctima era adicta a las drogas, lo que le llevaba a robar habitualmente a su anciana madre, que vivía un calvario por causa de su propio hijo. Un auténtico drama. El acusado, en un arrebato fruto de una fuerte discusión, cogió un martillo y le golpeó repetidamente en la cabeza. Murió en el hospital a los pocos días. El autor confesó el crimen y estando en prisión comentó a sus allegados que ahora su madre empezaría a vivir. «La familia ya no sufrirá más», dijo. Se diría que la idea se le había pasado por la cabeza antes. Los vecinos de Sa Pobla parecen satisfechos. No les importa que un homicida confeso ande suelto por su pueblo.

En Mallorca, los jueces han encarcelado preventivamente a gente sin delitos de sangre y sin antecedentes, cuando la sentencia todavía no era firme, con el pretexto del inexistente riesgo de fuga, aunque hubiera arraigo familiar y social. Y eso, no habiendo ningún cadáver, como hay ahora. Pero soltar a un homicida, quince días después del crimen, de eso no hay precedentes. Un grupo de Facebook ha obrado el milagro.