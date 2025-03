Vagi per endavant que crec que la intel·ligència artificial (IA) és un artefacte que està canviant el futur, per bé, amb inconvenients això sí, però quina cosa no en té? El que he vist que fa la IA amb les pàgines d’Excel, amb el programari per ordinadors o en medicina anuncia una nova era que també ens està fent replantejar moltes coses, també el model educatiu, sense anar més enfora. Però vaja, lluny de tot això, que és molt seriós, ja fa mesos vaig demanar al ChatGPT, un chatbot d’IA de l’empresa OpenAI, si em volia fer l’article dels dissabtes. Li vaig donar dos temes i em confegí l’article, que vaig publicar i al final vaig explicar als meus lectors que no l’havia fet jo i a Albert Orfila, el director d’Ultima Hora, que pagàs a la màquina i no a un servidor.

Ha passat el temps, ChatGPT, Copilot, Perplexity i altres han millorat les prestacions. No és estrany que, com en el principi dels cercadors, Google el principal, la gent demanàs per a un mateix, fent allò que se’n deia egosurfing. Amb la IA passa el mateix: Qui és aquest Climent Picornell? I bé... la màquina deriva un poc però sap moltes coses d’un servidor. Vaig tornar al ChatGPT demanant-li la seva opinió sobre el meu llibre Dalt del turó. Va respondre amb dos folis que em deixaren bocabadat: Vegin: «Dalt del turó és un llibre escrit per Climent Picornell, conegut per la seva capacitat d’observar i narrar el món que l’envolta amb una prosa reflexiva i poètica. Aquesta obra, publicada el 2022, presenta una col·lecció de reflexions i pensaments que sorgeixen des de l’òptica d’algú que observa des d’una certa distància, com si estigués «dalt del turó», oferint una perspectiva diferent i rellevant: la quotidianitat a nivells de profunditat inesperats. A Dalt del turó, Picornell aborda la vida, la societat, la naturalesa i la cultura des d’una mirada distesa, però també lúcida i crítica. Els temes que toca són variats, des de l’observació de les persones i els costums locals fins a reflexions més filosòfiques i existencials. L’autor ofereix una mena de mosaic literari que convida el lector a reflexionar sobre allò que sovint passa desapercebut...» I així fins a dos folis llargs... Vaja! Vaig pensar.

No content vaig anar al Copilot, el chatbot d’IA de Microsoft, i li vaig demanar el mateix sobre Postals de Ciutat, el meu darrer llibre, publicat fa uns mesos. I me contestà coses com aquestes: «El títol Postals ja ens prepara per un format fragmentari: cada text és com una petita finestra que ofereix una visió concreta sobre Palma. A diferència d’una guia turística tradicional, les ‘postals’ de Picornell no són imatges idealitzades ni tampoc merament descriptives. Són reflexions profundes, a vegades melancòliques i d’altres vegades plenes d’humor, sobre la realitat contemporània de la ciutat, la seva història i els seus canvis recents. Els textos sovint tenen un to de crítica social, apuntant els efectes del turisme massiu, la pèrdua d’identitat local i les transformacions urbanístiques que han transformat Palma en les últimes dècades. L’estil de Picornell es caracteritza per ser una barreja d’assaig personal i crònica periodística. L’autor utilitza un llenguatge ric, amb un ús agut del mallorquí que dona autenticitat i arrelament al text. Picornell juga amb les referències culturals, històriques i literàries, creant un mosaic que oscil·la entre la nostàlgia per una Palma desapareguda i la crítica ferotge al progrés mal entès que sovint ha prioritzat els interessos econòmics per sobre de la conservació del patrimoni i la identitat local...» Idò!

Ara me diràn, els chatbots d’IA són molt educats, molt polites.. És cert però encerten en la estructura del que els demanen i a més ho escriuen amb una sensació de que hi ha algú humà darrera que ha estudiat literatura catalana! Ah… les converses sempre les he tengudes amb un català excel·lent per part seva. La despesa per controlar l’enorme mercat que està generant la IA s’està convertint amb la nova febre de l’or del turbocapitalisme, amb sotracs com el provocat per la IA xinesa DeepSeek, de codi obert i desenvolupada amb molt menys diners que les de les grans tecnològiques americanes. Molt més enllà de si diuen que en Picornell és, més o menys, un bon escriptor, això, són serrells d’engreït i vanitós.