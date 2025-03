Mientras Carlos Mazón continúe presidiendo la Generalidad Valenciana, el PP carecerá de argumentos para exigir las responsabilidades –que las hubo– del Gobierno central a la hora de afrontar la catástrofe provocada por la riada que el 29 de octubre del año pasado provocó la muerte de 227 personas y un número incontable de damnificados. Responsabilidades políticas que contrajo el gabinete de Pedro Sánchez derivadas de no haber declarado el estado de alarma o de emergencia. La dimisión de Mazón acabará imponiéndose, solo es cuestión de tiempo, pero mientras no se produzca se reducen a cero las expectativas de que el Partido Popular recupere el apoyo político que en las últimas elecciones les condujo a ser la primera fuerza en la Comunidad Valenciana. En buena lógica le correspondería dar el paso a Mazón, quien al estar aferrándose al cargo demuestra que ya solo está pendiente de la deriva judicial del caso. Pero mantener esa actitud es tanto como estar fuera de la realidad política creada. Qué la dirección de su partido –Alberto Núñez Feijóo y demás dirigentes– asistan como espectadores a la carbonización política de quien comparece ante la opinión pública como un auténtico zombi, invita a pensar que se apuntan a una estrategia llamada a fracasar. Sí en la dirección del PP valenciano no son capaces de apreciar que, en la negativa de Mazón a resignar el cargo, el Gobierno Sánchez ha encontrado la palanca para desalojarles es porque les ciega la proximidad. Mazón y sus contradictorias explicaciones ha conseguido que recaían en él las críticas por los desaciertos de todos. Si el PP quiere recuperar un mínimo de credibilidad y respeto en la Comunidad Valenciana la dimisión de Carlos Mazón es inaplazable.